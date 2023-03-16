Пропагандисты Путина запустили фейк с сожжением Корана ''воинами ВСУ'' и оконфузились. Видео

Российские пропагандисты запустили очередной фейк с целью дискредитировать Вооруженные силы Украины. Они создали ролик, в котором украинские солдаты якобы делают поругание над Кораном. Однако публика в сети не поверила путинистам и уличила их во лжи.

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Пропагандистский ролик опубликован в Telegram. На кадрах "воины ВСУ" якобы жгут священную книгу мусульман, пытаясь говорить на украинском языке, но у них это не получается (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня в сеть Интернет российские ИПсОшники вбросили два видео, на которых "актеры", одетые в "пиксель" ВСУ, издеваются над Священной книгой всех мусульман – Кораном. Цель постановки – в очередной раз попытаться дискредитировать ВСУ (уже на религиозной основе), вызвать резонанс в странах, население которых исповедует Ислам, мотивировать к войне русское население и их военных-мусульман", – ответили на вброс украинские защитники.

Они опровергли любые подобные преступления со своей стороны, заявив, что против российских оккупантов борются люди разных национальностей и вероисповедания.

"Мы, официально, в очередной раз подчеркиваем, что подобные факты в ВСУ невозможны по умолчанию, поскольку в наших войсках защищают Украину и борются против оккупантов люди разных национальностей и вероисповеданий. Все они Герои для нашего народа, а их права, позиции и убеждения защищаются в обязательном порядке", – добавили воины.

Кроме того, на кадрах пропагандистского ролика "засветился" десантный нож, партия которых закупалась для специального подразделения АХМАТ. А это – батальон Южного военного округа минобороны России, сформирован в начале сентября 2022 года по приказу главы Чечни Рамзана Кадырова. Он участвует во вторжении России на Украину.

"Это и есть подлинное отношение к ісламу в ТикТок-"героев" и их мы найдем и заставим отвечать", – добавили бойцы.

К слову, на ролик уже отреагировал и сам Кадыров. Он в духе ИПСО заявил, что Коран жгли украинские военные и пригрозил им расправой.

"Клянусь Всевышним Аллахом, мы не позволим никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились! Вот оно ваше истинное фашистско-сатанинское нутро. Посмотрел бы я, как вы осмелитесь дотронуться до Священного Корана, будь в зоне досягаемости до вас хоть один чеченец или мусульманин. Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией", – выдал главный тиктокер РФ.

Кроме того, он посмел обратиться к мусульманам, которые воюют в составе ВСУ.

"Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда? Нет вам оправдания! Вы будете прокляты, как и те, кто посмел посягнуть на Священный Коран. А мразям, которые представлены на данных кадрах, я скажу: вам недолго осталось терпеть холод. Очень скоро вы сможете согреться в адском огне. Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать! И я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он ускорил ваш неминуемый конец", – не скрывая цинизма заявил Кадыров.

В то же время в сети уже отреагировали на очередной вброс Кремля. Пользователи заявили, что это чистой воды фейк, указав на ряд "ляпов" в ролике.

"С дикцией у них явно что-то на то. КостОр (так оккупанты говорят на камеру – Ред.) спалил их с первой же секунды", "Напомню, р*сня – лжецы", "Коран они с собой носят?", "А ногти на пальцах чистенькие", "Все старания актеров нещадно спалил "кастор", а ведь гугл-переводчик был так близко", "В итоге росияне спалили Коран. Надеюсь, мусульмане всего мира достойно оценят этот жест", "Лиц нет. Постановка. Классическая операция под чужим флагом. В ВСУ воюет огромное количество мусульман и такой поступок крайне мало вероятен", "Не той документалке "Оскар" дали, не той...", "Тяжело им повторить украинский акцент. Аж слух режет", "Ну да, и ничего что воюют батальон Ичкерии, крымских татар ещё с 2014. Это ж просто какой трэш. Такой "дискредитации" ЗСУ еще не было", "В моих детских театрализованных выступлениях было больше реалистичности в диалогах, чем в этом видео", "Типичные НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ "штучки". На протяжении столетия совершали провокации и стравливали между собой народы по разным признакам. Украинцы такого никогда бы не сделали", "В ВСУ воюют мусульмане. Опять р*шисткая пропаганда" и подобное написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, широкомасштабная вооруженная агрессия, которую 24 февраля 2022 года начала Россия против Украины, вместо победного парада в Киеве обернулась для "второй армии мира" рядом позорных поражений. Не сумев добиться успехов на поле боя, российские пропагандисты и официальные лица принялись разгонять информационным пространством фейки, гиперболизируя свои достижения и преуменьшая потери. Самые эпичные из них – читайте в нашем материале.

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