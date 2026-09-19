"Мы вас достанем": в полиции показали, как спасали людей после вражеского удара по Сумам. Видео

Вместе со спасателями и другими экстренными службами патрульные полицейские помогали вытягивать людей из-под завалов на месте российского обстрела города Сумы 18 сентября. Враг атаковал Сумы КАБами, в результате чего погибли два человека, еще как минимум 10 пострадали.

Видео дня

Видео, снятое после взрывов вражеских авиабомб, опубликовал в Telegram Алексей Белошицкий, глава Департамента патрульной полиции Украины. Кадры зафиксированы на бодикамеры правоохранителей.

На одной из локаций копы услышали голос мужчины и, несмотря на угрозу повторного обвала, извлекли его из-под обломков и перенесли в безопасное место.

"Виктор, мы вас достанем. Мы вас слышим!" – успокаивали полицейские украинца, который оказался в ловушке в собственном жилище из-за военного преступления РФ.

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"За этими кадрами – совместная работа тех, кто после каждого вражеского удара делает все, чтобы спасти наших людей", – отметил Белошицкий.

Что известно о российском обстреле

Взрывы в Сумах прогремели вечером в пятницу, 18 сентября. Государство-агрессор сбросило на город и окрестности управляемые авиационные бомбы; одно из попаданий пришлось по многоэтажному жилому дому. Всего в Ковпаковском районе были повреждены как минимум четыре многоэтажки.

Ранения получили 10 человек. Жертвами российского преступления стали супруги: Роман Трепалин и Алла Корниенко. Они работали в исполнительном комитете Сумского горсовета. Мужчине было 52 года, женщине – 45. У них остался маленький сын, он тоже был дома в момент атаки. Мальчика госпитализировали в реанимацию.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 сентября в Славянске Донецкой области в результате российского авиаудара пострадали три человека. На территории местного предприятия загорелась крыша здания, а спасатели временно приостанавливали тушение из-за опасности нового обстрела.

– 19 сентября РФ запустила дроны-камикадзе по Днепру и ударила по торговому центру. По меньшей мере четверо горожан получили ранения.

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