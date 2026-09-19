В Славянске в результате авиаудара загорелось предприятие: трое человек получили ранения. Фото

В субботу, 19 сентября, в Славянске Донецкой области в результате российского авиаудара пострадали три человека. На территории местного предприятия загорелась крыша здания, а спасатели временно приостановили тушение из-за опасности нового обстрела.

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате атаки также возник пожар в жилом многоэтажном доме Краматорского района.

Пожар на территории предприятия охватил около 600 кв. м кровли. Спасатели оперативно локализовали огонь, однако полностью ликвидировать пожар им не удалось из-за угрозы повторного обстрела. Работы пришлось приостановить в целях безопасности личного состава.

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Помимо Славянска, под российский обстрел попал Краматорский район. Там загорелась квартира и балкон в девятиэтажном доме. Спасатели потушили пожар и эвакуировали из огня двух человек.

Недавно российские войска продвинулись к востоку от Славянска в Донецкой области. Сейчас оккупанты готовятся к фронтальным атакам на Славянск и другие города "пояса крепостей".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская оккупационная армия активизировала воздушную кампанию в районе Славянска Донецкой области. С помощью огромного количества беспилотников захватчики пытаются нарушить украинскую логистику, ослабить оборону в тылу и создать условия для будущих наземных наступательных операций на город.

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