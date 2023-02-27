"Потерь нет" и уничтожены 27 "Хаймарсов" из 20: какие фейки распространяла Россия в течение первого года войны

Широкомасштабная вооруженная агрессия, которую 24 февраля 2022 года начала Россия против Украины, вместо победного парада в Киеве обернулась для "второй армии мира" рядом позорных поражений. Не сумев добиться успехов на поле боя, российские пропагандисты и официальные лица принялись разгонять информационным пространством фейки, гиперболизируя свои достижения и преуменьшая потери.

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Согласно данным российского Министерства обороны, армия РФ уничтожила больше техники, чем вообще есть в Украине даже с учетом всех партнерских поставок. И чем большие поражения терпели Вооруженные силы России, тем масштабнее цифры якобы ликвидированного и уничтоженного рисовало их командование в своих отчетах. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые эпические из них в хронологическом порядке.

Уничтожена украинская система противовоздушной обороны

24 февраля утром российская армия начала так называемую "специальную военную операцию" в Украине, а уже в обед пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков докладывал, что украинская система противовоздушной обороны выведена из строя в результате ударов "высокоточным оружием". В перечисленном им списке уничтоженной инфраструктуры фигурировали 11 аэродромов, 18 радиолокационных станций, три пункта управления и база ВМС.

А уже 6 марта, на 11-й день полномасштабной войны, тот же Конашенков безапелляционно заявил, что "практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена". По его словам, за полторы недели боевых действий Россия сбила в воздухе и разбомбила на земле 93 украинских самолета, при том что до войны Украина имела на вооружении всего 98 военных самолетов.

Но и на этом российский официальный пропагандист не остановился и 26 июня отчитался об уничтожении 215 украинских самолетов. Где Украина незаметно для всех взяла 117 боеспособных самолетов, он не сообщил.

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2, судя по данным Конашенкова, были уничтожены полностью уже через месяц после начала войны. 25 марта он заявил, что российские военные сбили 35 из 36 аппаратов, которые были у Украины. К концу июня эта цифра выросла до 84 единиц, хотя вместе с новыми поставками украинский авиапарк Bayraktar TB2 насчитывал 62 таких беспилотника.

Однако, несмотря на такие заявления российского Минобороны, ни украинская авиация, ни наземная система ПВО ни на день не переставали защищать украинское небо, сбивая российские ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотники. Более того – ближе к лету 2022 года сами россияне свели использование своей авиации к минимуму.

В российской армии потерь нет

Вплоть до 21 марта включительно российское Минобороны в своих ежедневных докладах продолжало настаивать на том, что у российской армии потерь нет. И их совсем не беспокоили гигабайты фото- и видеоматериалов с разбитыми российскими колоннами и горами трупов в российской военной форме, которые мгновенно распространялись в сети интернет.

Фраза "потерь нет" в исполнении пресс-секретаря Минобороны РФ Игоря Конашенкова быстро стала мемом.

Сбил стаю "Байрактаров"

Бывали у россиян и более мелкие, но оттого не менее эпические фейки. "Подполковник Альберт Усманов сбил стаю "Байрактаров", – под таким заголовком вышли российские СМИ 24 марта 2022 года. В материале со ссылкой на Минобороны РФ рассказывается о командире зенитного звена российской армии, который в первые дни войны на Донбассе в одном бою сбил 5 беспилотников Bayraktar TB2 и один бомбардировщик Су-24.

"Шесть воздушных объектов украинских националистов, стремясь атаковать позиции российских войск, оказались в зоне ответственности дивизиона Альберта Усманова. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Альберт оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачу подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражение воздушных целей. Благодаря грамотным и умелым действиям подполковника Усманова все обнаруженные воздушные цели националистов были уничтожены, в том числе 5 беспилотных летательных аппаратов типа Bayraktar TB2 и 1 бомбардировщик Су-24", – восхваляли российские пропагандисты своего "героя".

Абсурдность этой басни настолько очевидна, что ее даже комментировать бессмысленно. Тем более что в сеть странным образом не просочилось ни одного фото или видео хотя бы одного сбитого Усмановым "Байрактара".

За два месяца армия РФ уничтожила всю украинскую военную технику

20 апреля 2022 года спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков отчитался, что Вооруженные силы РФ уничтожили 140 самолетов, 496 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 256 установок РСЗО, 2388 танков и других бронемашин, 1029 артиллерийских установок і 2232 единицы специальной военной техники ВСУ.

Интересно, что по большинству позиций якобы потери украинской армии превосходили имеющуюся до войны численность, а по остальным – почти догоняли. К примеру, россияне "уничтожили" 140 самолетов из 98-ми, а также 2388 танков и других бронемашин из имеющихся до войны 2416-ти.

Чем тогда Украина продолжала воевать и освобождать оккупированную россиянами территорию, Конашенков решил не объяснять. Можно подумать о поставках западных вооружений, но на тот момент они составили порядка 700 единиц легкой бронетехники, которую Конашенков успешно "уничтожил" еще до начала лета, а самолетов вообще не было поставлено ни одного.

"Освобождали" населенные пункты по несколько раз

По состоянию на 30 июня пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков в своих отчетах по меньшей мере 25 населенных пунктов захватывал более одного раза. Больше всего досталось городу Кременная Луганской области, который россияне захватывали аж 4 раза, ни разу при этом не теряя. На определенном этапе это стали замечать даже российские СМИ.

О том, что у российского Минобороны проблемы с географией, свидетельствуют и такие ляпы в официальных отчетах, как "Павлоградская область Украины" и "город Павлоград Харьковской области".

Уничтожены 27 из 20 "Хаймарсов"

Продолжилась российская ложь и в 2023 году. Так, 10 января пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков, на тот момент уже получивший погоны генерал-лейтенанта, отрапортовал об уничтожении 27 единиц реактивных установок залпового огня M142 HIMARS.

Это при том, что на тот момент, по самым оптимистичным данным, на вооружении ВСУ было всего 20 "Хаймарсов", и все они, по данным спикера по вопросам национальной безопасности США Джона Кирби, по состоянию на 5 января были целыми и успешно работали.

И это далеко не все фейки, распространяемые Минобороны РФ и российскими пропагандистами в течение первого года полномасштабной войны. Были десятки, если не сотни других, что, собственно, ничуть не удивляет. Ведь Россия на протяжении всего своего существования занималась фальсификацией истории и будет заниматься этим и в дальнейшем, пока будет существовать.

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