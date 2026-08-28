"Чтобы вышли с поднятыми лапками": вице-спикер Госдумы России призвал к мощным атакам на Украину. Видео

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой призвал наносить мощные удары по украинским городам, чтобы деморализовать население. Он предложил заранее предупреждать жителей населенных пунктов о предстоящих бомбардировках, чтобы они могли их покинуть.

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При этом Толстой фактически озвучил цель таких атак – заставить украинцев прекратить сопротивление и сдаться российским войскам. Такое заявление он сделал во время эфира пропагандистского ток-шоу "Время покажет" на Первом канале.

Толстой призвал бомбить украинские города

Во время эфира российский политолог Василий Вакаров спросил Толстого о судьбе украинцев в случае масштабных российских атак.

"Как вы считаете, если земля будет выжжена, если всё превратится в степь, куда эти люди денутся? Какая судьба их ждёт?" – спросил он.

В ответ Толстой заявил, что России нужно добиваться деморализации украинского населения с помощью мощных ударов.

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"Вы считаете, что мы призываем к жестокостям? А мы призываем к тому, чтобы деморализовать публику [украинцев] настолько, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам", – сказал российский депутат.

Таким образом, представитель руководства Госдумы прямо озвучил идею бомбардировки украинских городов как способа психологического давления на гражданское население и принуждения к капитуляции.

Заявления Толстого противоречат риторике Кремля

В то же время российские власти с начала полномасштабного вторжения утверждают, что их армия якобы наносит удары только по военным объектам и инфраструктуре, которую используют ВСУ.

Об этом неоднократно заявляли представители Кремля, МИД России и Минобороны РФ.

Впрочем, Толстой фактически говорит о другой цели – не об уничтожении конкретных военных объектов, а о деморализации населения украинских городов с помощью бомбардировок.

Подобные призывы в России звучат не впервые. Отдельные депутаты Госдумы и российские пропагандисты уже неоднократно выступали за усиление ударов по Украине и фактически призывали к масштабному уничтожению украинских городов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия уже второй день подряд наносит удары по складам с товарами украинского бизнеса. В частности, накануне стало известно об уничтожении имущества и продукции ряда украинских компаний и брендов – в том числе Comfy, Roshen, "Дома игрушек", "Форы" и "Авроры".

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