ЧВК 'Редут' вербует женщин на войну против Украины: разведка Британии раскрыла подробности

Российская ЧВК "Редут" пытается вербовать женщин на войну против Украины. Потенциальных наемниц призывают присоединиться к батальону "Борз" для работы снайперами и операторами дронов.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 30 октября. "Поддерживаемая государством частная военная компания впервые пытается вербовать женщин на боевые должности в Украине", – заявили в ведомстве.

Так, в недавних рекламных объявлениях, размещенных в соцсетях, женщин приглашали в батальон "Борз", входящий в ЧВК "Редут", для работы снайперами и операторами БПЛА.

"Редут", скорее всего, напрямую спонсируется Главным разведывательным управлением (ГРУ) РФ, говорится в сводке.

В британской разведке также напомнили, что еще в марте 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Украине воюют 1100 россиянок, что соответствует лишь примерно 0,3% личного состава. Как отмечается в рекламе "Редута", в настоящее время женщины выполняют в основном функции медицинского обеспечения и питания.

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"Остается неясным, будут ли официальные российские силы обороны стремиться последовать этому примеру и открыть больше боевых ролей для женщин", – говорится в сводке.

В разведке Британии отметили, что во время нынешнего конфликта женщины у оккупантов "редко брали на себя боевые функции на передовой", однако во время Второй мировой войны в войсках СССР существовала "сильная традиция использования женщин" как снайперов и в других боевых подразделениях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным росСМИ, реклама "Редута" была замечена в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Будущим наемницам предлагают контракт с минобороны на полгода и от 220 тыс. рублей в месяц.

– Ранее в британской разведке заявили, что ЧВК "Редут" вербует наемников под видом "добровольцев", в том числе бывших "вагнеровцев", и может насчитывать более 7 тыс. человек.

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