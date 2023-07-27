ЧВК 'Вагнер' из Беларуси может пробить Сувалкский коридор? Интервью с генералом Романенко

В настоящее время на территории Беларуси находится порядка 6 тысяч "вагнеровцев", численность этой группировки подготовленной штурмовой пехоты постоянно растет. Их проблема – отсутствие тяжелой техники, и пока не ясно, захочет ли обеспечить "вагнеровцев" этим вооружением белорусский президент-самозванец Александр Лукашенко. Впрочем, даже в нынешнем состоянии "Вагнер" может вести разведку в отношении не только Украины, но также Латвии, Литвы и Польши.

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Фактически оба диктаторских режима – российский и белорусский – оказывают давление на страны Европы, граничащие с Беларусью, в частности, намекая на угрозу захвата Сувалкского коридора – условного коридора, проходящего от Беларуси до Калининградской области России. В настоящее время численность белорусской группировки "вагнеровцев" не слишком велика для таких действий. В НАТО также поспешили заверить страны Балтии и Польши в том, что будут поддерживать их на деле. Тем не менее, ситуация быстро меняется, и ее необходимо постоянно отслеживать. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN спрогнозировал, что уже через год, в июле 2024-го, Украина может стать членом НАТО, а война к тому времени закончится нашей победой. По вашим оценкам, действительно ли сроки могут быть именно такими?

– Перспективы такого подхода есть. Я надеюсь, что господин Резников имеет гораздо больше информации на этот счет, и его политические заявления стратегического порядка основываются на таких данных.

Что касается текущих обстоятельств для того, чтобы были реализованы такие подходы через год, нам необходимо реализовать планы текущего года. Но пока это происходит достаточно сложно. Мы не закончили стратегическую оборонительную операцию на востоке нашей страны, противник наступает на Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях. Пусть на небольшие расстояния, но все же наступает.

На юге украинская армия осуществляет наступательные действия, однако их темп незначительный по ряду причин. Поэтому задачи летней кампании пока не выполнены – перерезать сухопутный коридор из России в Крым и остальные задачи.

Поэтому я бы не сосредотачивался на такой стратегии. Мы к этому стремимся, это нам необходимо, сделано заявление – хорошо. Но важнее то, что происходит сейчас, для того, чтобы построить то светлое будущее, о котором говорил господин Резников.

– Интересное заявление об "армии дронов" сделал президент Зеленский. По его словам, хорошие новости о применении украинских дронов будут чаще. Считаете ли вы, что на фоне наших возрастающих возможностей именно "армия дронов" может обеспечить перелом в войне?

– В принципе, есть тенденция стратегического порядка в ведении войн – текущих и будущих, – где роль и место дронов будет возрастать. Причем, речь идет не только о воздушных дронах, но также о бесплилотных платформах, действующих на суше, на море и под водой. Эти технологии отрабатываются военной мировой наукой, в том числе, на опыте российско-украинской войны, которую мы ведем за свое освобождение.

В связи с тем, что видна перспектива применения дронов, нам необходимо увеличивать их количество и бороться за качество. Сделаны шаги нашим военно-промышленным комплексом. В конце прошлого года – в начале текущего несколько десятков дронов были приняты на вооружение украинской армии. Мы видим, что возросло количество дронов, которые могут преодолевать расстояния в сотни километров. Это подтверждают удары по объектам в Москве и в Крыму.

Но необходимо понимать, что и россияне учатся в этой войне. Они сделали выводы и реализовали подходы, связанные с увеличением количества дронов, в частности, барражирующего боеприпаса "Ланцет" и других. Если количество дронов, которые мы сами выпускаем, сводится к нескольким десяткам плюс тем дронам, которые предоставляют союзники, то россияне располагают десятками тысяч дронов. Противник наращивает свой потенциал в этом направлении.

Поэтому наша задача – не только увеличение количества и качества дронов, в том числе более устойчивых к средствам РЭБ противника, но также разработка средств подавления дронов противника. Это очень важное направление. У нас есть наработки, есть соответствующие вооружения союзников, которые нам предоставляются, но этого пока недостаточно.

– Фактически через несколько месяцев стартует новый отопительный сезон. Считаете ли вы, что враг снова усилит удары по объектам критической инфраструктуры Украины? Можем ли мы рассчитывать на то, что в перспективе считанных месяцев наши объекты будут лучше защищены от вражеских ударов, в частности, если у нас появятся средства подавления дронов противника, о которых вы сказали?

– Они уже появились. Я думаю, что противник не забудет наши объекты критической инфраструктуры, поскольку он до сих пор придерживается такого стратегического подхода. Мы видим, как он действует в контексте зерновой инициативы. Его цель – подорвать экономику Украины, нанести ей непоправимый ущерб и в целом ослабить возможности нашего государства в поддержании своих Сил обороны. Мы видим это постоянно.

Поэтому, к сожалению, будут наносить удары. Потенциал нашей противовоздушной и противоракетной обороны возрастает, но пока недостаточно. По отдельным позициям, особенно в ПРО, в средствах ПВО войск. Поскольку войска необходимо обеспечивать прикрытием с воздуха перед выполнением боевых действий – нам этого явно не хватает. Мы не сможем решить проблему с помощью только переносных зенитно-ракетных комплексов.

Более того, часть государств-союзников Украины предоставляет нам даже какие-то новые элементы вооружений, но ровно в таком объеме, чтобы испытать их на полигоне в Украине, сделать себе рекламу и таким образом зарабатывать на этом вооружении в мире.

Работа над тем, чтобы увеличить потенциал, продолжается, но не с теми темпами, как нам бы хотелось – и по количеству, и по качеству.

– 25 июля появилась информация о том, что одиннадцатая колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь. В ее составе не менее 29 единиц автомобильной техники. Ранее озвучивались данные о том, что на территории Беларуси размещено порядка 3,5 тысяч "вагнеровцев". Мы понимаем, вряд ли такая группировка может представлять серьезную угрозу, но мы видим тенденцию: идет постоянное накопление сил и средств. Может ли "Вагнер" грозить Украине в будущем?

– Прежде всего, по последним данным из открытых источников, количество "вагнеровцев" в Беларуси уже возросло до 6 тысяч. Я согласен, что тенденция к увеличению группировки сохраняется.

Это хорошо подготовленная штурмовая пехота, которая эффективно показала себя во время ведения войны. Пока у них отсутствует тяжелое вооружение, но есть возможности у Беларуси. Говорили, что руководитель российской национальной гвардии Золотов договорился с Путиным о том, что тяжелое вооружение перейдет ему. Это связано с мятежом Пригожина. На тот момент тяжелого вооружения вблизи Москвы было немного, поэтому перспективы для обороняющих город были не лучшими. Так или иначе это вооружение теперь осталось в России.

В Беларуси есть свои возможности в тяжелой технике, но вопрос в том, будет ли этим заниматься Лукашенко. Но уже в том состоянии, в котором "Вагнер" находится сейчас – 6 тысяч легко вооруженного личного состава штурмовой пехоты – он может заниматься разведкой с территории Беларуси. Не только в отношении Украины, но и в отношении наших союзников, стран Балтии и Польши.

Таким образом, "Вагнер" в Беларуси создает напряжение, чтобы давить на руководство государств, которые я упомянул, а также в целом на Европу. В частности, речь идет об опасности захвата Сувалкского коридора и соответствующих действий.

Руководство этих стран серьезно относится к такой перспективе. Поляки сформировали инженерный батальон, который перебрасывают на восток в сторону Беларуси. Он будет готов осуществлять дистанционное минирование. Это очень важный элемент. Это то, что россияне делают у нас на Таврийском направлении, в Запорожской области. Кроме того, войска готовятся и в странах Балтии.

Есть политические заявления от США и руководства НАТО о том, что они будут поддерживать страны-члены НАТО не только на словах, но и на деле. Вместе с тем вероятность того, что россияне могут начать боевые действия уже сейчас, невелика, учитывая количество и состояние войск. Но поскольку рост группировки есть, ситуацию обязательно нужно отслеживать.