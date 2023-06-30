ЧВК 'Вагнер' продолжает вербовать боевиков по всей территории России в обход Минобороны – ВВС

Частная военная организация "Вагнер" продолжает активно набирать боевиков по всей территории Российской Федерации с целью использования их в конфликте с Украиной. Данная практика используется и дальше несмотря на недавнюю неудачную попытку мятежа, организованную Евгением Пригожиным, владельцем указанной частной военной компании.

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Об этом пишет BBC. По информации журналистов, было осуществлено множество звонков в различные центры вербовки наемников, находящихся на территории России. В ходе этих звонков журналисты выдавали себя за потенциальных претендентов и выражали свою заинтересованность в присоединении к военным действиям против Украины в составе ЧВК "Вагнер", предположительно по просьбе своего брата. Важно отметить, что для осуществления этих звонков журналисты использовали российские телефонные номера.

Согласно публикации, список контактных лиц ЧВК "Вагнер" главным образом базируется на бойцовских клубах, включая школы боевых искусств и боксерские клубы.

В качестве примера, женщина из спортивного клуба "Викинг" в Мурманске подтвердила, что в их заведении до сих пор вербуют людей для участия в военных действиях. Аналогичные свидетельства были получены от вербовщицы из Краснодара.

"Мы работаем. Если бы что-то изменилось, нам бы сказали. Но ничего такого не было", – подчеркнула она.

По нескольким номерам журналистам ответили, что новые наемники подписывают контракты именно с ЧВК "Вагнер", а не с российским Минобороны.

"Министерство обороны здесь абсолютно ни при чем. Ничего не остановилось, мы продолжаем набирать людей", – заявили в спортивном клубе "Спарта", что в Волгограде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне газета The New York Times опубликовала статью, согласно которой Суровикин якобы знал, что Пригожин готовит мятеж.

– Также появилась информация, что Суровикина по подозрению в госизмене якобы поместили в СИЗО "Лефортово". Заместитель Суровикина Григорий Юдин якобы также был арестован.

– По данным СМИ, утром 27 июня на военном аэродроме в Мачулищах приземлился самолет Пригожина. Позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие главы "Вагнера" и рассказал, как напугал его "беларуской бригадой" во время переговоров о прекращении мятежа.

– Сам Пригожин заявил, что целью бунта якобы была демонстрация протеста, а не свержение власти в России. А Лукашенко якобы "протянул руку" и предложил найти необходимые решения.