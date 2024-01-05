Cитуация на фронте может измениться, но Путин не достигнет своей цели в Украине – Госдеп США

В Государственном департаменте США допускают, что ситуация на поле боя в Украине может измениться, но утверждают, что государство-агрессор Россия уже проиграла, ведь своей основной цели Москва не достигла. Российский диктатор Владимир Путин мечтал захватить всю Украину, но потерпел неудачи.

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Об этом сказал спикер американского ведомства Мэтью Миллер во время брифинга в четверг, 4 января, передает "Голос Америки". Он отметил, что никто больше даже не рассматривает такой вариант, что россияне собираются захватить Киев.

В то же время Миллер заявил, что без военной помощи Вашингтона украинской армии будет трудно продолжать отвоевывать у россиян свои города и села.

"Мы видим Украину, которая способна крепко стоять на ногах, которая строит свою экономику, свою армию. Ситуация на поле боя будет очень тяжелой без дополнительной поддержки от США, и мы считаем, что нам нужно продолжать их поддерживать, и мы думаем, что Конгресс в конце концов это сделает. Но мы верим, что Путин не только не достиг, но и не достигнет своих конечных целей", – сказал представитель Госдепа.

В Соединенных Штатах, по словам Миллера, не считают, что война в Украине складывается в пользу России. Он напомнил, что украинские войска освободили около половины территории, которую Россия захватила в первые недели войны.

"И даже в течение последних нескольких недель украинцы продолжают добиваться успехов на поле боя", – добавил представитель Государственного департамента США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Миллер отметил, что Соединенные Штаты не подталкивают Украину к переговорам с РФ. Администрация американского президента Джо Байдена также не стремится к тому, чтобы Киев изменил свою стратегию или цель в противостоянии с РФ.

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