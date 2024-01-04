США не требуют от Украины отказаться от планов победы над Россией и сесть за стол переговоров – Госдеп

Соединенные Штаты не подталкивают Украину к переговорам с Российской Федерацией. Администрация американского президента Джо Байдена также не стремится, чтобы Киев изменил свою стратегию или цели в противостоянии с РФ.

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Соответствующий вопрос прокомментировал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. 3 января он выступил на брифинге перед журналистами. Трансляция события велась пресс-службой Госдепа в YouTube.

Один из представителей медиа спросил, соответствуют ли действительности публикации о том, что "США хотят, чтобы Украина изменила стратегию от полной победы над РФ до лучшей позиции для переговоров".

"Нет. Нет, это неправда", – кратко ответил Миллер.

Институт изучения войны недавно обратил внимание, что сейчас появляется все больше сообщений о том, что западные чиновники становятся более "склонными" к возможному диалогу между Киевом и Москвой о прекращении войны. Однако страна-агрессор РФ придерживается своих максималистских целей в Украине и не заинтересована в добросовестных переговорах, подчеркнули в ISW.

Как писал OBOZ.UA:

– Экономические процессы в США в 2024 году будут находиться в жесткой зависимости от предвыборной гонки. Американским политикам предстоит преодолеть риски рецессии, чтобы задобрить свой электорат. На этом фоне Украина остается заложником политической ситуации в Штатах, в том числе и в финансовых вопросах, считает аналитик Илья Кислицкий. Впрочем, есть и основания для оптимизма касательно получения Киевом финпомощи от Вашингтона.

– 29 декабря, после массированной дроновой и ракетной атаки РФ, президент Джо Байден призвал Конгресс США как можно скорее одобрить финансирование помощи Украине.

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