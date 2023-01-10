CNN: интенсивность российских артобстрелов в Украине снизилась, на некоторых участках фронта – на 75%

Спустя 11 месяцев войны западные аналитики наблюдают реальное сокращение артиллерийского огня на территории Украины со стороны российских захватчиков до 75%. Независимые эксперты не имеют однозначного трактования причин для этого, но находят в этом постоянно ослабевающие ресурсы РФ.

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Об этом сообщило CNN, При этом не исключено, что российская армия может нормировать артиллерийские снаряды из-за нехватки запасов, или это может быть частью более широкой переоценки тактики перед лицом успешных украинских наступлений.

"Тем временем президент России Владимир Путин, по мнению представителей американской разведки, явно пытается укрепить внутреннюю политическую поддержку войны, которую он первоначально назвал бы лишь ограниченной "специальной военной операцией", – тонко подчернули в западной прессе.

На перемену риторики фюрера несомненно влияет постоянно растущая поддержка Украины со стороны коллективного Запада. Международные партнеры не дают повода Кремлю ликовать о том, что украинская оборона останется с захватчиками из России наедине лицом к лицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают штурмовать город Соледар в Донецкой области. И украинские воины делают все возможное, чтобы максимально истощить врага и свести на нет даже небольшие его тактические успехи.

В Пентагоне США пока не видит признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины. Сейчас там планируются только совместные с Россией учения.

"Вы знаете, мы знаем, что россияне и беларусы собираются проводить совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжение учений между беларусами и россиянами. Это все", – сказал представитель американского ведомства.

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