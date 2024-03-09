CNN: США готовились к ядерному удару РФ по Украине в конце 2022 года

В конце 2022 года США начали "тщательно готовиться" к тому, что РФ может нанести удар по Украине с применением ядерного оружия. Уровень планирования был беспрецедентным, к чему привел не один показатель, а совокупность событий и анализ чувствительных данных разведки. Кризиса помогли избежать публичные заявления главы Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Об этом пишет журналист американского телеканала CNN Джим Сьютто, ссылаясь на двоих высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена. По словам чиновников, администрация Байдена была особенно обеспокоена тем, что Россия может использовать тактическое или боевое ядерное оружие.

"Это то, что дал нам конфликт, и мы так считали, и я думаю, что это наше право – тщательно подготовиться и сделать все возможное, чтобы этого не произошло", – сказал один из топ-чиновников Белого дома.

К такой оценке привел не один показатель, а "совокупность событий, анализа и, что особенно важно, весьма чувствительных новых разведывательных данных", говорится в статье.

Опасения администрации, как рассказал другой топ-чиновник администрации Байдена, "были не просто гипотетическими – они также были основаны на некоторой информации, которую мы получили".

"Мы должны были спланировать так, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это уже немыслимое событие действительно произойдет", – сказал он.

С конца лета и осенью 2022 года Совет нацбезопасности США созвал ряд заседаний, чтобы разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций "в случае появления очень четких признаков того, что они собираются что-то сделать, атаковать с применением ядерного оружия, или если бы они просто это сделали, как бы мы отреагировали, как бы мы попытались упредить или сдержать это", – сказал источник.

"Я не думаю, что многие из нас, приступая к работе, ожидают, что будут тратить значительное количество времени на подготовку к сценарию, который несколько лет назад считался событиями ушедшей эпохи", – сказал американский чиновник.

Как отмечает CNN, такие разговоры в Белом доме велись именно тогда, когда Силы обороны Украины пошли в контрнаступление на Херсонщине и оккупанты были близки к потере Херсона – единственному областному центру, который они смогли захватить после 24 февраля 2022 года.

В администрации Байдена считали, что столь катастрофическая потеря для РФ может стать "потенциальным триггером" для использования ядерного оружия, говорится в статье.

Хотя Россия теряла позиции в суверенной Украине, а не на своей территории, официальные лица США были обеспокоены тем, что президент РФ Владимир Путин смотрит на ситуацию иначе. Он объявил россиянам, что Херсон теперь якобы является частью самой России и поэтому может воспринять его потерю как прямую угрозу российскому государству.

"По нашей оценке, в течение некоторого времени один из сценариев, в которых они рассматривают возможность применения ядерного оружия, [включал] такие вещи, как экзистенциальные угрозы российскому государству, прямые угрозы российской территории", – сказал высокопоставленный представитель администрации.

При такой оценке РФ могла бы рассматривать тактический ядерный удар как средство сдерживания дальнейших потерь в Украине, а также любого потенциального нападения на саму Россию, пишет CNN.

В то же время российская пропагандистская машина распространяла новый фейк о якобы украинской "грязной бомбе", который, как опасались в США, мог быть использован для прикрытия для российской ядерной атаки.

В октябре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил серию телефонных звонков представителям минобороны США, Великобритании, Франции и Турции, заявив, что Кремль якобы "обеспокоен возможными провокациями со стороны Киева, связанными с использованием грязной бомбы".

В США отвергли российские "предупреждения", но опасались их мотивов.

"Российские публичные заявления о возможности использования Украиной грязной бомбы вышли из левого поля, что, как мы видели, не имеет под собой реальной основы", – сказал источник и добавил, что его "больше беспокоило" то, что россияне говорили подобные вещи "либо как предлог для совершения чего-то безумного, либо как прикрытие для того, что они сами собирались сделать, так что это было весьма тревожно".

Но был еще один момент, который поднял подобные опасения на новый уровень. Западные спецслужбы получили информацию о том, что между российскими официальными лицами ведутся переговоры, в которых открыто обсуждается ядерный удар.

"Были признаки того, что другими способами мы поняли, что это, по крайней мере, то, что обсуждалось на более низких уровнях российской системы", – рассказал источник.

Доступ США к внутренним коммуникациям РФ уже доказал свою эффективность в прошлом. В преддверии вторжения в Украину США перехватили разговор российских военных командиров, обсуждавших подготовку к вторжению. Эти сообщения стали частью оценки американской разведки, которая позже оказалась точной в том, что вторжение неизбежно.

"Это никогда не бывает категоричная, черно-белая оценка. Но уровень риска, похоже, вырос и превысил тот, который был в любой другой момент времени", – сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

При этом, как пишет CNN, США ни разу не обнаруживали разведданных, указывающих на то, что Россия предпринимает шаги по мобилизации своих ядерных сил для проведения такой атаки.

"Очевидно, что мы уделяем первоочередное внимание отслеживанию и имеем некоторую возможность, по крайней мере, отслеживать такие перемещения ее ядерных сил. И ни разу мы не увидели никаких признаков шагов, которые мы ожидали бы от них, если бы они пошли по пути использования ядерного оружия", – сказал чиновник.

Однако в США не были уверены, что узнают о размещении Россией тактического ядерного оружия. В отличие от стратегического ядерного оружия, способного уничтожать целые города, тактическое или боевое ядерное оружие достаточно мало, чтобы его можно было перемещать бесшумно, и оно может быть запущено из обычных систем, уже развернутых на поле боя в Украине.

"Собирались ли они использовать тактическое ядерное оружие, особенно тактическое ядерное оружие очень малой мощности, и особенно если они собирались использовать только одно или очень небольшое количество, не было на сто процентов ясно, что мы обязательно узнали бы", – сказал чиновник Белого дома.

В срочной разъяснительной работе приняли участие несколько высокопоставленных чиновников администрации. По словам источников, госсекретарь Энтони Блинкен "очень прямо" сообщил об обеспокоенности США главе МИД РФ Сергею Лаврову.

А глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли позвонил своему российскому коллеге Валерию Герасимову, начальнику генштаба ВС РФ.

Кроме того, Байден отправил директора ЦРУ Билла Бернса поговорить с главой российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Турции, чтобы сообщить об обеспокоенности США и оценить намерения России.

США также тесно сотрудничали со своими союзниками как для разработки планов действий на случай российской ядерной атаки, так и для передачи предупреждений российской стороне о последствиях такого удара.

Кроме того, Вашингтон пытался заручиться помощью таких стран, как Китай и Индия, чтобы отказать Москву от ядерной атаки.

Американские чиновники говорят, что разъяснительная работа и публичные заявления со стороны лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди помогли избежать кризиса.

"Мы считаем, что демонстрация международному сообществу обеспокоенности по этому поводу, особенно обеспокоенности ключевых стран по поводу России и глобального Юга, также была полезным, убедительным фактором и показала им, какой может быть цена всего этого", – сказал представитель администрации президента США.

"Тот факт, что Китай высказал свое мнение, Индия высказалась, другие высказались, возможно, оказал некоторое влияние на их мышление", – сказал другой чиновник.

После ядерной паники в конце 2022 года, когда война вошла в период относительного застоя на востоке, опасность уменьшилась, однако США и их союзники сохраняют бдительность, пишет автор статьи.

"С тех пор нас меньше беспокоит угрожающая перспектива, но это не то, что далеко от наших мыслей. Мы продолжаем уточнять планы, и… вполне возможно, что мы можем снова столкнуться, по крайней мере, с растущим риском этого в ближайшие месяцы", – сказал один из источников.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта спикер Кремля Дмитрий Песков назвал условие применения ядерного оружия – по его словам, РФ пойдет на такой шаг, "только если что-то будет угрожать ее существованию". При этом он обвинил Запад в "безответственных рассуждениях" на эту тему.

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