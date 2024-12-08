Дает свой результат: в ГУР рассказали, что Буданов регулярно участвует в боевых операциях

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не является "кабинетным генералом". Напротив – как рассказывают военные, он достаточно регулярно принимает участие в боевых операциях, хотя его также "регулярно отговаривают" от этого.

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Об этом в интервью для Центра противодействия дезинформации рассказал спикер ГУР Андрей Юсов. Он уточнил, что попытки отговорить Буданова от непосредственного участия в операции – "головная боль для всех".

В частности, заместительница главы ЦПД Алина Алексеева спросила, отговаривают ли Буданова от участия в боевых операциях.

"Отговаривают регулярно, можете в этом не сомневаться. И это, конечно, постоянные дополнительные вызовы и головная боль для всех находящихся рядом и для командиров, планирующих операции. Это дополнительная ответственность", – рассказал господин Юсов.

Спикер ГУР отметил, что "все заботятся о жизни и здоровье командира". Однако так или иначе, но Буданов все-таки привлекается к боевым операциям.

"Есть такие случаи и ситуации, когда личное участие в операциях оправдано. Например, чрезвычайно важно, чтобы мотивировать личный состав, чтобы оценить ситуацию на месте. Многие вещи из кабинета, даже имея современные онлайн-инструменты, ты не можешь оценить правильно, спланировать и среагировать", – объяснил офицер.

"И это работает и дает свой результат", – отметил господин Юсов и добавил, что Буданов "остается боевым генералом", потому что "не хочет превратиться в кабинетного и паркетного генерала".

Как сообщал OBOZ.UA, уровень доверия украинцев к военным неуклонно растет. Об этом свидетельствует социологическое исследование Центра "Социальный мониторинг". Так, в рейтинге потенциальных победителей президентских выборов присутствуют сразу три человека из военной сферы, примем кое-где опережающие опытных политиков.

И в их числе начальник ГУР Кирилл Буданов.

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