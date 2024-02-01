"Дали команду задерживать": жены "мобиков" из Донбасса пожаловались на угрозы со стороны "силовиков"
Родственники мобилизованных в российскую армию жителей Донбасса начали устраивать акции протеста с требованием вернуть их мужчин домой. Однако уже через некоторое время боевики террористической организации "ДНР" выдвинули женщинам угрозы за организацию митингов.
Более того, власти РФ приказали боевикам патрулировать все памятники, рядом с которыми проходят акции. Об этом пишет Telegram-канал "Важные истории".
Силовики начали угрожать женам мобилизованных из Донбасса после того, как они присоединились к протесту родственниц оккупантов. В частности, женщинам, которые выступали за демобилизацию захватчиков, начали поступать звонки с угрозами задержаний.
Одна из родственниц мобилизованного в террористической организации "ДНР" пожаловалась, что местные оккупанты начали предъявлять угрозы после того, как на митинги обратили внимание из Москвы.
"Приказали патрулировать все памятники, рядом с которыми проходят акции, дали команду задерживать, учитывая военное положение. Мы фотографировались спинами, чтобы родным, которые служат, не прилетело. Но мы понимаем, что просто обращениями добиться демобилизации не можем", – пожаловалась жена мобилизованного.
Также женщины рассказали, что просят руководство страны-террориста РФ демобилизовать их мужей еще с лета 2022 года. При этом они возмущены, что Кремль никак не реагирует на требования людей, а местные оккупанты только дают "отписки".
Стоит отметить, что в январе 2024 года жительницы временно оккупированной части Донецкой области провели четыре акции за демобилизацию. Однако суть митингов заключается лишь в возложении цветов к памятникам Второй мировой войны.
Напомним, в начале 2024 года в столице страны-агрессора РФ родственники оккупантов устроили так называемую акцию протеста. Гражданки РФ жалуются, что россияне гибнут на войне в Украине и призывают других людей выходить на митинги, чтобы добиваться возвращения мобилизованных домой. При этом женщины во время "акции протеста" никоим образом не выступили против российской агрессии и не осудили преступные действия Кремля в Украине.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированной части Луганской области россияне пытаются поставить на военный учет 16-летних юношей. Это собираются сделать всего через три месяца.
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