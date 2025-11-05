'Дальнейшие шаги врага понятны': эксперт объяснил, чем грозит Украине потеря Покровска

Следующими целями врага после того, как он оккупирует Покровск, станут два направления: Краматорско-Славянская агломерация и дорога на Павлоград. Войска Российской Федерации будут продолжать свою тактику полуокружения ключевых населенных пунктов.

О вероятном развитии событий высказался ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA он заявил, что более глобальная цель захватчиков – взятие всей территории Донетчины.

Что будет дальше, если РФ оккупирует Покровск?

Неважных регионов на Донбассе уже нет, отметил Симороз. "Павлоград – это дорога к нашему оборонно-промышленному комплексу. Там достаточно крупное оборонное предприятие, все об этом знают, и враг туда бьет", – заявил он.

По словам ветерана, завод построен так, что противнику "мало что удается". Компания до сих пор имеет возможность работать на нашу оборонку и является важной для защиты Украины. Поэтому захватчики, очевидно, будут делать все, чтобы предприятие закрылось.

"Когда будет огневой контроль артиллерией и дронами, к сожалению, те цифры, которые есть сейчас, будут просто невозможными в рамках работы этого оборонного завода", – отметил эксперт.

Также агрессору надо дальше двигаться в сторону Славянска и Краматорска. По мнению Симороза, это будет происходить как минимум с двух направлений: с Лиманского, с Покровского "и немножко на север".

"Будут пытаться брать наши войска в кольцо. Именно так они и воюют. Покровск – это просто повторение Авдеевки. Возможно, не с такими высокими темпами", – объяснил общественный активист.

То, куда ВС РФ хотят двигаться, понятно, ведь Кремль неоднократно это проговаривал – полный контроль над Донецкой областью.

"Итак, дальнейшие шаги врага понятны. Теперь мне было бы интересно понять дальнейшие шаги нашего командования в пределах рубежей обороны.

Очень не хотелось бы повторения Авдеевки. В Авдеевке не было рубежей обороны, поэтому враг вышел на оперативное пространство – и мы потеряли очень много территории. Очень не хотелось бы, чтобы было повторение такого в Павлограде. Из того, что я вижу на карте боевых действий, – конечно, я очень осторожен в выводах – ситуация сверхсложная", – заявил Симороз.

одним из факторов, которые помогли россиянам продвигаться в Покровске, стали целенаправленные атаки на украинских операторов дронов. Оккупанты умышленно бьют по позициям, где находятся операторы БПЛА, чтобы они были вынуждены вступать в ближний бой и не имели возможности запускать беспилотники.

