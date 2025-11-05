В ISW объяснили, как врагу удалось продвинуться к Покровску и какова ситуация сейчас. Карта

Одним из факторов, которые помогли россиянам продвигаться в Покровске, стали целенаправленные атаки на украинских операторов дронов. Оккупанты умышленно атакуют позиции, где находятся операторы БпЛА, чтобы они были вынуждены вступать в ближний бой и не имели возможности запускать беспилотники.

Вместе с рядом других вражеских мероприятий, включая установление контроля над украинскими наземными линиями связи, это позволило оккупантам продвигаться в районе Покровска, непосредственные бои за который идут уже почти два года. О текущей ситуации на Покровском направлении говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Россияне охотятся на украинских операторов дронов

Аналитики отметили, что недавние российские успехи в Покровске стали кульминацией 21-месячной кампании по захвату города и пятимесячных целенаправленных усилий по воздушному перехвату, направленных на снижение обороноспособности Украины.

Так, в значительной степени продвижение оккупантов стало возможным благодаря российским атакам на украинских операторов дронов.

В одном из задействованных в боях на Покровском направлении подразделений БпЛА отметили, что российское командование отправляет в Покровск по почти сотне огневых групп ежедневно. Каждая из них состоит из трех человек.

Назначение этих огневых групп заключается в перегрузке украинских позиций и в лишении операторов дронов возможности и времени для запуска БпЛА.

"Украинские военные источники недавно сообщили, что российские группы инфильтрации намеренно целятся в украинские экипажи беспилотников, чтобы вступить с ними в ближний бой, препятствуя операциям украинских беспилотников. Сочетание российской наземной тактики и внедрение мер воздушного перехвата создали среду, в которой украинским войскам очень трудно управлять беспилотниками", – указано в материале.

В ISW объяснили, что под мерами воздушного перехвата подразумевают использование воздушных сил для поражения целей в тылу линии фронта с целью влияния на операции на поле боя в ближайшей перспективе. Цель этих действий заключается в лишении противника возможности использовать критически важные логистические линии и объекты, необходимые для поддержки боевых операций.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска существенно усложнили для украинских воинов использование дронов в Покровске путем использования целенаправленной тактики, которая ухудшила организацию и эффективность украинских оборонительных операций и операций дронов для противодействия российским миссиям по инфильтрации. Это же в свою очередь еще больше осложнило положение украинских защитников.

По словам Машовца, российское военное командование установило новый трехэтапный процесс инфильтрации: подготовка, просачивание в систему обороны ВСУ, ее дезорганизация и "хаотизация" и закрепление и развитие успеха.

На этапе подготовки перед оккупантами российское командование ставит задачу по определению украинских тактических и тактико-оперативных наземных линий связи, поддерживающих передовые украинские позиции, позиций украинских операторов дронов и мест запуска дронов, а также других пригодных для эксплуатации районов.

Машовец заявил, что на начальные миссии по инфильтрации и дальнейшие внезапные атаки на украинские позиции российское командование отправляет силы спецназа. Далее же непосредственную инфильтрацию на этапе выполнения проводят стандартные штурмовые подразделения российской армии.

Ставку при этом оккупанты делают на численность задействованных в наступательных действиях российских сил, с потерями же они не считаются.

"Машовец заявил, что российские войска отправляют много небольших штурмовых групп для дальнейших миссий по инфильтрации и для закрепления и усиления позиций на этапе эксплуатации, вероятно, надеясь подавить украинские силы, понеся при этом тяжелые потери. Сообщение Машовца согласуются с недавними наблюдениями ISW о проведении российских миссий по инфильтрации", – отметили в ISW.

Ход битвы за Покровск

Непосредственные бои за Покровск начались 21 месяц назад. За почти год российские войска продвинулись на 39 км от Авдеевки до Покровска.

Стартовало российское наступление на Покровск в феврале 2024 года, после того, как оккупантам удалось захватить Авдеевку.

С марта прошлого года россияне начали прямые фронтальные атаки на город, однако потерпели неудачу. После этого с осени 2024-го оккупанты изменили тактику и начали кампанию по обходу города.

Зимой текущего года россияне провели короткую серию наступлений на Покровском направлении, однако общей тактики не меняли в с конца 2024 года до лета 2025 года.

В июле оккупантам удалось взять под контроль с воздуха основные украинские линии наземной связи, благодаря чему они лишили Силы обороны возможности использовать Покровск как логистический центр.

Достичь этого оккупантам помогли технические инновации: использование FPV-дронов с увеличенной дальностью, термобарических боеголовок и дронов-"ждунов" (их еще называют "спящими" БпЛА). В итоге россияне смогли ограничить перемещение, эвакуацию и логистику украинских войск.

Россия также развернула эффективных операторов дронов Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" на Покровском направлении и в других приоритетных секторах Донецкой области, чтобы сосредоточиться на блокировании украинских наземных линий связи и ликвидации украинских операторов дронов.

Российские войска начали попытки проникновения в Покровск в конце июля 2025 года одновременно с упомянутыми целенаправленными усилиями на этом направлении.

"В августе 2025 года российские войска достигли ограниченного проникновения на северо-восток от Покровска на тактическом направлении Доброполье, вероятно, воспользовавшись непрозрачной линией фронта, стремясь обеспечить безопасность восточного фланга Покровского направления. 4 ноября Машовец заявил, что Россия создала Центр передовых беспилотных технологий "Рубикон" для преимущественного нацеливания и ударов по украинским экипажам дронов, и отметил, что российские войска предоставляют приоритет украинским экипажам дронов в ударах тактического, оперативного и стратегического уровня", – отметили в ISW.

Впрочем, попытки использовать эту тактику на всей линии фронта аналогичного успеха оккупантам не принесли, поэтому не обязательно россияне будут использовать ее на других направлениях.

Тактика войск РФ в Покровске сработала не в последнюю очередь из-за того, что боевые действия ведутся в городской среде. Это обеспечило россиянам прикрытие и маскировку для групп инфильтрации и экипажей беспилотников, которых нет в других районах линии фронта, а Россия выделила впечатляющее количество человеческих ресурсов и средств для захвата Покровска.

"Российские силы ненадолго приостановили усилия в Покровске, чтобы сосредоточиться на тактическом проникновении в Доброполье в августе 2025 года. Однако российские силы не смогли использовать это проникновение, вероятно, частично из-за угрозы ударов украинских беспилотников по российским силам, которые пытались продвигаться по открытой местности. Затем , к сентябрю 2025 года, российские силы вернулись к приоритетному направлению Покровска, а украинские силы успешно очищают Добропольский выступ, поскольку российские силы продолжают усилия в направлении Покровска по состоянию на ноябрь 2025 года", – привели в ISW пример провальной для РФ попытки повторить алгоритм действий, к которому оккупанты прибегли в Покровске.

"Российские войска также пытались проникнуть сквозь слабые места в украинской обороне и продвинуться в направлении Купянска, но им не удалось дестабилизировать украинскую оборону настолько, как в Покровске, добавили аналитики.

"Разница между российскими усилиями по захвату Купянска и Покровска, вероятно, частично связана с открытой местностью вокруг Купянска и неспособностью России выделить такое же количество человеческих сил и ресурсов для наступательных усилий на Купянском направлении, особенно учитывая, что российские усилия по свертыванию украинского "кармана" на Покровском направлении продолжаются. Российские войска также не предоставили приоритета усилиям по воздушному перехвату на Купянском направлении в такой же степени, как в Покровске.

"России пришлось бы взять на себя обязательства по потенциально многолетним, ресурсоемким наземным операциям и внедрению воздушного перехвата, чтобы воспроизвести условия Покровска в других районах театра военных действий", – считают аналитики.

Что происходит на Покровском направлении сейчас

Российские войска продолжают продвижение через Покровск. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 и 4 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северо-западной, северной и северо-восточной частях Покровска.

Российские пропагандисты традиционно утверждали, что оккупанты продвинулись в Покровске, а также на северо-запад и запад от города дальше, чем это можно подтвердить геолокационными кадрами.

В то же время российские "военкоры" признали, что российские войска еще не захватили весь Покровск и что бои в городе продолжаются, в частности в северной и восточной части Покровска, а также заявили, что российские войска укрепляют позиции в центре и на востоке города.

Один из российских Z-блогеров утверждал, что россияне контролируют северную часть Покровска. Также он заявил, что оккупанты продвинулись в центре Родинского, что на севере от райцентра – что не подтверждают его "коллеги", которые заявляли об украинских и российских авиаударах по Родинскому и продолжении боев за населенный пункт.

Еще один российский пропагандист утверждал, что российские войска продвинулись в сторону Гришино (к северо-западу от Покровска), и что бои продолжаются вдоль трассы М-30 Покровск-Павлоград на юго-восток от населенного пункта.

Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что российские войска осуществляют механизированные штурмы, пытаясь войти в Мирноград (к востоку от Покровска).

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем 3 ноября заявил, что в Покровске находится около 260-300 российских солдат и что 30 процентов всех боев на театре боевых действий происходит вблизи Покровска.

Украинская оборона продолжается

Тем временем украинские воины продолжают держать оборону на Покровском направлении.

Так, в ГУР после появления в сети видео с высадкой десанта с вертолета в районе Покровска заявили, что операции разведки продолжаются. По сообщению ГУР, сейчас удалось открыть наземный коридор для переброски подкреплений в Покровск, продолжаются операции по улучшению логистики на передовой и предотвращению расширения российскими войсками своего огневого контроля над украинскими наземными линиями связи.

В ГУР отдельно сообщили, что с помощью БпЛА нанесли удар по штабу российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" в оккупированной Авдеевке и уничтожили офицеров и операторов беспилотников этого формирования.

Российские источники тем временем (включая минобороны РФ) сообщили об украинских контратаках вблизи Покровска, Гришина, Затышка и Сухецкого (на северо-запад, запад и север от райцентра соответственно).

Украинские силы также продолжают контратаки на восточном фланге российских сил под Покровском в тактическом районе Доброполье, чтобы снять давление на Покровск.

Один из российских военных блогеров 3 ноября заявил, что украинские силы продвинулись на юго-запад от Вольного (к востоку от Доброполья) и Нового Шахового (к юго-востоку от Доброполья), перерезав дорогу, которая соединяет Новое Шахово с Шаховым (к юго-востоку от Доброполья), и пытаясь разделить Добропольский выступ на две части.

Российский блогер отметил, что видеозаписи российской механизированной колонны, застрявшей в реке Казенный Торец вблизи Паньковки (к востоку от Доброполья) во время неудачного механизированного штурма 25 октября, свидетельствуют о том, что осенние погодные условия препятствуют российским механизированным операциям.

Между тем высокопоставленные украинские офицеры 4 ноября сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что украинские силы зачищают Шахово.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в ISW заявляли, что российские войска продолжают продвижение в направлении Покровска. Оценив ситуацию, аналитики указали на риски.

Также на днях в ISW подтвердили, что украинские войска продвинулись в тактическом районе Доброполья.

