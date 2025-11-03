Украинские войска продвинулись в тактическом районе Доброполья: анализ и карта ISW

Бойцы Вооруженных сил Украины продвинулись в районе Доброполья, в Донецкой области и укрепили позиции к востоку от города. Геолокационные кадры подтверждают контроль украинских сил над участками вблизи Шахово.

Анализ боевых действий на этом направлении обнародовали в Институте изучения войны (ISW). Специалисты отмечают, что украинские подразделения продвинулись на запад от села Шахово, которое расположено к востоку от Доброполья.

Российский милблогер заявлял, что бойцам ВСУ удалось взять под контроль территории возле населенного пункта Новое Шахово, которые ранее захватили оккупанты из 1-й Славянской мотострелковой бригады России. Параллельно российские оккупационные войска продолжали атаковать украинские позиции к востоку от Доброполья. Бои шли возле населенных пунктов Шахово, Маяк, Дорожное и Заповедное.

Оккупанты изменили приоритет наступлений

В ISW сообщают, что российские войска изменили приоритет наступлений с направления Константиновка-Дружковка в пользу захвата Покровска и Мирнограда. Наступление оккупантов на эти города сопровождается потерями в живой силе. По данным Института изучения войны, украинские военные отмечают, что несмотря на большие потери, на поле боя регулярно появляются новые подразделения оккупантов.

Геолокационные записи, опубликованные 1 ноября указывают на то, что оккупанты продвинулись на юго-восток от Покровска. Штурмовые действия россияне продолжали в районе Гришино, к северо-западу от города, Родинского и Сухецкого, на севере и возле Красного Лимана, Новоэкономического, Николаевки, Разино, Уюта, Бойковки и Федоровки, что на северо-востоке от Покровска.

Также 1 и 2 ноября зафиксированы атаки вблизи Мирнограда, Лисовки, Сухого Яра, Зверева, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

По данным украинских источников, в районе Родинского и Покровска наблюдается немало уничтоженной российской техники, которую атаковали беспилотники ВСУ.

На этом же направлении наблюдается значительное количество потерь в рядах оккупантов. Россияне повторно атакуют теми же маршрутами, из-за чего несут потери. Известно, что российское командование отправляет неподготовленных бойцов в бой, чтобы отвлечь на них огонь украинских дронов или артиллерии и увидеть позиции. После этого штурмовые подразделения оккупантов пытаются вступить в бой.

Также известно, что подразделения 155-й бригады морской пехоты оккупантов потеряли боеспособность из-за потери личного состава. Их заменили 108-й мотострелковый и 68-й танковый полки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие недавно продвинулись на Лиманском направлении. Защитники имели успехи во время боев на северо-востоке Ямполя (юго-восток от Лимана).

Также известно, что российская оккупационная армия изменила тактику наступательных действия на Покровском направлении. В частности, за последний месяц оккупанты стали чаще использовать бронированную технику на этом участке фронта.

