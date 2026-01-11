ВСУ срывают попытки врага создать плацдарм для наступления на Сумы: детали

На Северо-Слобожанском направлении оккупанты пытаются создать плацдарм для наступления в направлении Сум. Силы обороны Украины удерживают ситуацию под контролем и срывают планы противника.

Россияне пытаются сформировать плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Хотень. Об этом сообщается в Telegram-канале 7 корпуса ДШВ 78 отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Потенциально, это представляет угрозу для продвижения в сторону города Сумы. Все такие попытки своевременно выявляются и срываются", – отмечают военные.

В то же время на этом направлении украинские защитники срывают попытки оккупантов закрепиться. Противник периодически проводит штурмовые действия, а на отдельных участках усиливает активность беспилотников.

"Наша активная оборона и постоянная разведка позволяют удерживать ситуацию под полным контролем", – подытожили в подразделении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российские войска продолжают удерживать село Грабовское на Сумщине, однако дальнейшее продвижение противника остановлено. По данным Государственной пограничной службы, Силы обороны системно наносят удары по врагу, не давая ему возможности расширить боевые действия в регионе.

Также россияне уменьшили штурмовую активность на Сумщине. Вражеских атак в районе полос ответственности Государственной пограничной службы Украины практически не фиксировалось. Россияне не совершали попыток выйти за пределы села Грабовское уже несколько дней подряд.

