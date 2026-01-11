Какая ситуация в Грабовском на Сумщине, куда прорвались войска РФ: в ГПСУ объяснили

Российские войска продолжают удерживать село Грабовское на Сумщине, однако дальнейшее продвижение противника остановлено. По данным Государственной пограничной службы, Силы обороны системно наносят удары по врагу, не давая ему возможности расширить боевые действия в регионе.

Ситуация на направлении остается под контролем Украины. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Украинские военнослужащие ВСУ и ГПСУ действуют совместно, нанося точечные поражения по российским подразделениям в районе Грабовского. Целью таких действий является уменьшение численности противника и недопущение его продвижения вглубь области.

По словам Демченко, аналогичные попытки прорыва российские войска осуществляли и на других участках Сумщины, в частности в направлении Варачино и Мирополья. Впрочем, эти атаки не дали результата – враг не смог закрепиться за пределами отдельных позиций.

В ГПСУ отмечают, что в начале января российские подразделения пытались укрепить свои позиции в Грабовском, в частности дистанционно минировали подступы к селу с целью осложнения контратак Сил обороны. В то же время попытки "прощупать" другие участки государственной границы в области завершились для противника безуспешно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне уменьшили штурмовую активность на Сумщине. Вражеских атак в районе полос ответственности Государственной пограничной службы Украины практически не фиксировалось. Россияне не совершали попыток выйти за пределы села Грабовское уже несколько дней подряд.

