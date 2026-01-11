В Каспийском море поражены буровые установки врага и подразделение ПВО – Генштаб. Видео

Подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд объектов, которые россияне использовали для поддержки своего оккупационного войска. В частности, поражены буровые установки в Каспийском море, средства противовоздушной обороны и склад материально-технического обеспечения.

Подробности операции 11 января рассказали в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Под ударом Сил обороны оказались три буровые установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря. Речь идет об объектах имени Владимира Филановского, Юрия Корчагина и Валерия Грайфера. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают системное ослабление военно-экономических возможностей и наступательного потенциала российских оккупационных войск. Поражаются объекты, непосредственно привлеченные к ведению вооруженной агрессии против Украины", – говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, на временно оккупированной Луганщине, в районе населенного пункта Бараничево, Силы обороны попали в пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М3". По предварительным данным, зафиксированы попадания и взрывы.

Украинский "хлопок" посетил и склад материально-технического подразделения из состава 49-й армии оккупационных войск в районе Новотроицкого, на временно оккупированной Херсонщине.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам в России и на оккупированных территориях. В ночь на 10 января целью атаки стала нефтебаза "Жутовская" в Волгоградской области.

