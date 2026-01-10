Поражены нефтебаза в Волгоградской области РФ и ряд целей на оккупированных территориях: детали от Генштаба

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам в России и на оккупированных территориях. В ночь на 10 января целью атаки стала нефтебаза "Жутовская" в Волгоградской области.

Также были атакованы другие объекты врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подробности операции

Удары по вражеским объектам были нанесены в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора. По информации Генштаба, нефтебаза в Волгоградской области была поражена, но степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад БПЛА подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии захватчиков. Также нанесено поражение по пункту управления БПЛА противника в районе Покровска Донецкой области.

Кроме этого, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд целей противника, в частности: сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии вблизи Кураховки, командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии вблизи населенного пункт Горняк. Во всех случаях зафиксировано попадание ударных БПЛА по целям. Потери врага уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциала российских оккупационных войск и принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – заявили в Генштабе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что блэкаут в Белгороде устроили всего 8 ракет из РСЗО HIMARS. Результативные прилеты, оставившие без света и отопления около полумиллиона россиян, произошли в ночь на 9 января. Еще порядка 200 тысяч жителей региона столкнулись с трудностями в водоснабжении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!