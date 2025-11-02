Украинские войска продвинулись вблизи Лимана: анализ боевых действий от ISW. Карта

Украинские военнослужащие недавно продвинулись на Лиманском направлении. Защитники имели успехи во время боев на северо-востоке Ямполя (юго-восток от Лимана).

Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября, показывают, что украинским силам удалось занять новые позиции на этом участке фронта. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ситуация на Лиманском направлении

По неподтвержденным заявлениям, российские оккупанты также имели частичный успех на Лиманском направлении. В частности, вражеские ресурсы писали, что путинские войска продвинулись между Ямполем и Лиманом.

Аналитики ISW подтвердили, что российские войска атаковали в направлении самого Лимана; к северо-западу от Лимана в районе Дерилово, Коровьего Яра и Карповки; к северу от Лимана в районе Ставок; и к востоку от Лимана в районе Масляковки и Торского.

Украинское подразделение беспилотников, действующее в направлении Лимана, сообщило 1 ноября, что российские войска наступают в пешем порядке и с использованием меньшего количества транспортных средств в направлении Лимана.

Что предшествовало

Командование оккупационной армии РФ продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении, но также перебрасывает дополнительные силы и на другие участки фронта. В частности, на Лиманском направлении враг сосредоточил большое количество войск, однако в атаку бросают плохо обученных новобранцев – их встречают украинские дроны.

Напомним, оккупационная армия РФ изменила тактику наступательных действий на Покровском направлении. В частности, за последний месяц оккупанты начали чаще использовать бронированную технику на этом участке фронта. Такие действия врага свидетельствуют о попытке захватить территории любой ценой.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении украинские военнослужащие продолжают держать оборону и не позволяют врагу захватить районный центр. По состоянию на 1 ноября бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины проводят в городе стабилизационные мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 октября президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что на Покровском направлении украинские защитники сейчас проводят контрнаступление. Он сослался на соответствующие доклады украинских защитников.

