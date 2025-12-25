Дальность меньше 'Богданы': зачем Украина создает гаубицы с более коротким стволом

В Украине разрабатывают новую 155-мм прицепную гаубицу "Марта", которая будет иметь более короткий ствол, чем САУ "Богдана". Меньшая дальность стрельбы компенсируется лучшей мобильностью и совместимостью с имеющимися боеприпасами.

Об этом сообщает Defense Express. Издание анализирует особенности новой артиллерийской системы с учетом потребностей Сил обороны и имеющегося вооружения.

В Украине уже вывели на испытания новую 155-мм прицепную гаубицу "Марта" с длиной ствола 39 калибров. В отличие от САУ "Богдана", которая имеет ствол на 52 калибра, новая система будет иметь меньшую дальность стрельбы, однако такое решение продиктовано практическими потребностями войска.

Ключевым преимуществом "Марты" являются уменьшенные габариты и вес, что позволяет упростить транспортировку артсистемы к позициям и использовать более легкий транспорт. Отдельно отмечается облегченная маскировка, которая в условиях современной войны часто важнее скорости передвижения.

Кроме того, более легкая конструкция позволяет устанавливать гаубицу на имеющиеся лафеты, в частности от советской 152-мм пушки-гаубицы Д-20. Это позволяет заменять устаревшие артиллерийские системы в войсках и уменьшать затраты на производство компонентов. Отдельный акцент сделан на боеприпасах.

Самыми массовыми 155-мм снарядами на фронте остаются M107, которые проектировались для оптимальной стрельбы именно из стволов на 39 калибров. Для систем с более длинными стволами, как у "Богданы", этих боеприпасов и соответствующих зарядов недостаточно, чтобы полностью реализовать потенциальную дальность.

Таким образом, несмотря на формально меньшую дальность, гаубица "Марта" полностью соответствует имеющимся боеприпасам и текущим условиям войны. В то же время Defense Express отмечает, что с развитием ударных дронов и после завершения войны Украина может вернуться к унификации артиллерии вокруг систем типа "Богдана".

Крупнейший артиллерийский проект на производство 200 единиц САУ "Богдана" на новом шасси Zetros общей стоимостью в 750 млн евро для наращивания артиллерийских возможностей Украины.

Заключены контракты на бесперебойные поставки новейших средств РЭБ на тактическом уровне.

