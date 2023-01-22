Данилов: Москва ничему не научилась, Украину хотят уничтожить как историческое явление

Россия и ее президент Владимир Путин не сделали никаких выводов из почти года полномасштабной войны против Украины - и до сих пор мечтают уничтожить Украину и украинцев как явление. И Москва уже практически не скрывает этой цели, хотя до сих пор запускает месседжи о переговорах, "союзном государстве" и создании "украинского правительства в изгнании" из своих марионеток вроде кума Путина Виктора Медведчука или экс-президента Виктора Януковича.

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Кремль стремится нанести стратегическое поражение украинской армии, именно с этим связана подготовка РФ к новому масштабному наступлению. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

Данилов отметил, что, несмотря на поражения, которые уже почти год несет Россия в развязанной ею же войне против Украины, государство-агрессор так и не сделало никаких выводов. И не отказалось от своей ключевой цели – уничтожить Украину.

"У российской химеры Силы обороны Украины срубили одну из голов, может и несколько, но остались еще…Москва ничему не научилась и ничего не поняла, она не отказалась от максималистских целей – уничтожить Украину. И если кто-то думает, что Кремль намерен играть в какие-то формальности, типа создания марионеточного правительства имени "медведчука-януковича", заключения соглашения о вхождении в состав союзного государства, сохранения признаков государственности, будет обращать внимание на ООН или другие международные институции и правила – забудьте об этом!" – написал секретарь СНБО.

Он отметил, что Кремль сейчас отбросил все маски - и не скрывает планов по осуществлению тотального геноцида украинского народа, поскольку видит в Украине угрозу существованию России.

"Москва больше не хочет прикрываться даже фиговым листком колониализма. Москва желает под корень уничтожить саму Украину как историческое явление – язык, историю, культуру, носителей украинской идентичности. Тотальный и абсолютный геноцид. Тотальная война на уничтожение. Кремль знает, в противном случае – исчезнет сама Россия как недобитый пережиток тирании прошлого, страна зла и насилия", - подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, для достижения своей цели Путин хочет нанести Украине военное поражение, которое имело бы глобальные стратегические последствия. Истощать наше государство и армию продолжительной войной он не может, ведь его биологические часы неустанно отсчитывают время, а ресурсы РФ оказались далеко не такими безграничными, как мнилось руководству России.

"Путин стремится к нокауту, но таких путиных за нашу историю было много… Человек, живущий картинками из прошлого, в которых лавины бомбардировщиков волна за волной стирают с лица земли города и села, танковые колонны прорывают фронты и окружают армии, а мостовыми покоренных городов шагают "железные" ряды голубоглазых русских сверхлюдей "народа победителей". И поэтому в войне с Украиной пути мечтает о "котлах", окружении, параде победы и звании генералиссимуса всех времен и... о собственном ГУЛАГе. Для этого в его системе координат нужен "украинский сталинград". В крайнем случае он желает повторения в максимально масштабированном виде варианта Дебальцево-2", – пишет Данилов.

Сейчас враг теряет живую силу и технику, пытаясь нащупать слабые места в украинской обороне. Россияне до сих пор не отказались от мечтаний о прорыве на любом из направлений, где идут боевые действия - и до сих пор грезят захватом Киева.

"Задача максимум – осуществления прорыва на оперативных направлениях: юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание цепочек снабжения оружия. И, конечно, Киев остается главной мечтой путинских фантазий. Россия готовится к наступлению, первым признаком которого согласно постоянной тактике является реализация активных информационных мер. Перед тем, как начинают стрелять танки, в ход идут ядовитые информационные газы, состоящие из лжи, манипуляций, фейков и дезинформации, активизации агентов информационного фронта", - отметил чиновник.

ИПСО врага заключается в попытках запугать украинцев и мир огромным количеством живой силы и "супер-оружием", которое якобы лишь сейчас начнут использовать против нашего государства. Россия пытается убедить Украину: в этом противостоянии у украинской армии нет никаких шансов на победу.

"Если вам начинают рассказывать о бесчисленном количестве обученных и до зубов вооруженных мобилизованных, сверхсовременной российской военной технике, о последнем поколении ракет, которые сметут центры принятия решений, о новейших разработках, армии БпЛА и о том, что "путин начинает воевать по-настоящему" , и поэтому у украинской армии нет никаких шансов – знайте, это работает враг, через разные анонимные каналы и своих агентов влияния. Враг, который хочет сломать волю, посеять неверие в ВСУ и наши силы. Нас хотят запугать, потому что победить на поле боя они не в состоянии. Мы должны с вами это помнить", - подчеркнул Данилов.

Он также напомнил: сейчас Украина борется не только за собственное существование, но и за то, чтобы мир навсегда избавился от глобальной угрозы - Российской Федерации.

Напомним, ранее секретарь СНБО уже предостерег, что Россия может повторить попытку наступления. Именно с этой подготовкой Данилов увязывает недавние кадровые перестановки в военном командовании РФ.

Что же касается даты начала нового наступления России – помешанный на "символизме" российский диктатор Владимир Путин вполне может отдать приказ о его начале 24 февраля 2023 года – в годовщину полномасштабной войны России против Украины.