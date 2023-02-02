Дания хочет присоединиться к ''леопардовой коалиции'' и выкупить у Германии танки Leopard 1A5 для Украины – OLFI

Еще одно государство может присоединится к так называемой танковой коалиции и передать украинской армии танки Leopard 1A5. Так, Дания планирует выкупить у Германии 20 единиц этой военной техники.

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Об этом сообщило издание OLFI в четверг, 2 февраля. Речь идет о том, чтобы приобрести танки, которые хранятся на складе компании Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft во Фленсбурге (Германия).

Сейчас на вооружении у армии страны нет Leopard. Компания FFG хранит на своем складе 99 таких танков устаревшей модификации. Они были приобретены у Дании еще в 2010 году для того, чтобы их переоборудовать.

Директор по продажам Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft Торстен Питер отметил, что компания еще не приступила к ремонту этого вооружения. Он сказал, что осмотр техники уже провели и пришли к выводу, что отремонтировать и подготовить к отправке могут 20 танков в течение трех месяцев.

Как рассказали журналистам издания анонимные источники, знакомые с процессом, правительство Дании хочет выкупить это количество танков и отправить их Силам обороны Украины, которые уже почти 12 месяцев борются с полномасштабным вторжением страны-агрессора России.

Однако, как отмечается, для того, чтобы этот процесс состоялся, Берлин должен дать свое согласие.

Накануне президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен заявил, что эта страна готова присоединиться к танковой коалиции. Также правительство Дании создало отдельный фонд для помощи нашему государству.

В то же время глава украинского государства призвал Копенгаген ускорить поставку 19 артиллерийских систем Caesar, которые Дания также решила передать нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в политических кругах Швейцарии обсуждают возможную продажу танков Leopard странам, поставляющим их Украине. Таких боевых танков у Швейцарии в избытке.

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