В Швейцарии предлагают продать 96 Leopard странам, поставляющим танки Украине: СМИ раскрыли подробности

В политических кругах Швейцарии обсуждают возможную продажу танков Leopard странам, поставляющим их Украине. Таких боевых танков у Швейцарии – в избытке.

Видео дня

В течение многих лет 96 танков Leopard 2 были законсервированы, однако из соображений нейтралитета Федеральный совет Швейцарии строго запрещает передачу вооружений воюющей стране. Об этом сообщает издание Blick.

Политики из нескольких партий обдумывают идею продажи хотя бы части танкового парка и предоставления его тем государствам, которые отдают свои "Леопарды" Украине. Таким образом они намерены закрыть пробелы в арсенале европейских стран-партнеров Швейцарии.

На прошлой неделе член Национального совета Майя Риникер потерпела неудачу с соответствующей инициативой в Комиссии по политике безопасности. Она заявила, что тот факт, что Украина может продолжать обороняться, также отвечает интересам Швейцарии.

"Эта война затрагивает безопасность всей Европы. Швейцария может отдать это. Нам они просто не нужны", – сказала политик о возможной продаже танков.

Примечательно, что согласно соцопросам 55% швейцарцев ответили "да" или "скорее да" на вопрос о том, должно ли федеральное правительство разрешать другим странам передавать Украине оружие швейцарского производства. Только 40% высказались против.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2.

Военные аналитики заявили, что предоставление западными государствами основных боевых танков поможет Украине вести механизированные боевые действия. Это в свою очередь даст возможность нанесли поражение российской оккупационной армии и освободить украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о том, что ФРГ поставит Украине основные боевые танки Leopard 2. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Это около 10-14 машин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда заявил, что западные союзники Украины должны предоставить Украине танки Leopard 2. Глава польского государства подчеркнул, что бронетехнику нужно доставить любой ценой, чтобы Украины смогла защитить себя от нового наступления российской оккупационной армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!