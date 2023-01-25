'Необходимо помочь': Дуда призвал союзников собрать для Киева бригаду танков Leopard 2

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что западные союзники Украины должны предоставить Украине танки Leopard 2. Глава польского государства подчеркнул, что бронетехнику нужно доставить любой ценой, чтобы Украины смогла защитить себя от нового наступления российской оккупационной армии.

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По словам Дуды, речь идет потребности украинской армии в танковой бригаде. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном, сообщает "Укринформ".

Дуда обратился к союзникам с просьбой предоставить военную помощь Украине в виде танков Leopard 2. Польский президент подчеркнул, что консенсуса в этом вопросе необходимо достигнуть любой ценой.

Кроме того, отметил Дуда, европейские страны уже начали принимать соответствующие решения. В частности, он напомнил, что правительство Великобритании и президент Франции Эммануэль Макрон уже объявили о поставках танков для Вооруженных сил Украины.

Польский лидер выразил надежду, что союзники смогут собрать большее количество танков для Украины. Дуда подчеркнул, что помощь Киеву крайне необходима из-за приближающегося российского наступления.

"Несомненно, в условиях такой огромной массы российских войск Украина сегодня нуждается в современной технике, чтобы защитники Украины смогли справиться с важной задачей отражения очередного российского наступления", – сказал Дуда.

К слову, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2. В частности, без участия Германии, если Берлин так и не согласует передачу ВСУ этих боевых машин.

Напомним, военные аналитики заявили, что предоставление западными государствами основных боевых танков поможет Украине вести механизированные боевые действия. Это в свою очередь даст возможность нанесли поражение российской оккупационной армии и освободить украинскую территорию.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о том, что ФРГ поставит Украине основные боевые танки Leopard 2. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Это около 10-14 машин.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос по поставкам партнерами Украине танков Leopard на данный момент уже находится на финальной стадии. Осталось сделать последние полшага.

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