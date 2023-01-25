В ISW дали прогноз, как повлияет предоставление Западом танков Украине на ход войны

Военные аналитики заявили, что предоставление западными государствами основных боевых танков поможет Украине вести механизированные боевые действия. Это в свою очередь даст возможность нанесли поражение российской оккупационной армии и освободить украинскую территорию.

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По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что из-за дефицита необходимой бронетехники Украина не смогла воспользоваться сложным положением российских оккупантов в Бахмуте. Поэтому дальнейшие крупномасштабные контрнаступательные операции зависят от темпов предоставления систем вооружений и предметов снабжения.

В свою очередь американские СМИ заявили, что в администрации президента США Джо Байдена готовятся отправить "значительное количество" танков Abrams M1 в Украину и что Белый дом может объявить о поставках техники уже в ближайшее время.

В то же время отмечается, что федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц все же принял решение о поставке в Украину как минимум одной танковой роты (14 танков) основных боевых танков Leopard 2 в неустановленные сроки. Также танки Leopard 2 отправит в украинскую армию Польша. При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что Берлин не будет вмешиваться, если Польша захочет отправить свои танки Leopard 2 Украине.

Напомним, Украина рассчитывает получить 100 танков Leopard 2 из 12 стран, как только Германия даст разрешение на реэкспорт. Такие договоренности были достигнуты на встрече в Рамштайне 20 января, где союзники обсуждали военную поддержку Украины.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о том, что ФРГ поставит Украине основные боевые танки Leopard 2. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Это около 10-14 машин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече 20 января в "Рамштайне" не нашли единого решения по поставкам танков Leopard 2 в Украину. Несмотря на существенную новую военную помощь от союзников, эти немецкие танки Украина пока не получила.

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