Дания поставила Украине 12 из 19 обещанных F-16: Поульсен сказал, когда ждать остальных

Украина получила от Дании 12 самолетов F-16 из 19 обещанных. Еще семь истребителей нашим воздушным силам передадут в течение 2025 года.

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Соответствующее заявление сделал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на специальной встрече YES в Киеве. Он подчеркнул, что его страна, несмотря на предшествующие решению дискуссии, вместе с Нидерландами усилила украинский авиапарк.

"Для меня большая честь, что Дания смогла обязаться передать 19 самолетов F-16. 12 из них доставлены. И остальные также будут в небе Украины в этом году", – сказал министр.

Он уверен, что Европа должна активизироваться в вопросе поддержки украинских военных.

"Связь между Украиной и Европой очень, очень важна. Также очень важно, чтобы Европа смогла сделать еще больше, а также инвестировать еще больше в военный потенциал", – отметил Поульсен, заверив в широкой поддержке украинцев со стороны Дании.

Как писал OBOZ.UA:

– Начальник Генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина недавно заявил, что его государство отложило передачу F-16 Украине как минимум до конца текущего года. Причина в проблемах со снабжением американских истребителей F-35, которые должны заменить F-16 в бельгийских ВВС.

– В рамках соглашения между Бельгией и Украиной, подписанного в мае 2024-го, к 2028-му планировалась передача нашим воинам около 30 самолетов F-16.

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