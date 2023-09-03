Дать России гарантии безопасности и не брать Украину в НАТО: в Венгрии сделали новое скандальное 'предложение'

В канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выдали очередное абсурдное заявление о российско-украинской войне. Представитель главы правительства Гергей Гуляш заявил, что государсвту-террористу России якобы нужно предоставить "гарантии безопасности".

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При этом он добавил, что Украину нельзя брать в НАТО. Об этом сообщает издание Hirado.

Венгерский политик заявил, что у Украины якобы нет реального шанса вернуть себе оккупированные территории. Также он считает, что Россия не представляет угрозы для Европы

По мнению Гуляша, для прочного мира западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, а также не брать Украину в НАТО. Представитель Орбана заявил, что в долгосрочной перспективе необходимо размещение миротворческих солдат и якобы только это может обеспечить прочный мир в Украине.

Напомним, глава венгерского правительства Виктор Орбан продолжает "играть на руку" диктатору Кремля Владимиру Путину и твердо заявил, что Западу следует пересмотреть свои отношения с Россией. В частности, международным партнерам Украины следует отказаться от убеждений о восстановлении ее территориальной целостности и вступления в НАТО.

Напомним, Орбан назвал ложью позицию Соединенных Штатов, которые твердо убеждены в окончательной победе Украины над Россией на ее административных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Орбан упрекнул Запад в поддержке Украины. По его словам, от данных действий страдают украинцы. По его словам, войну невозможно остановить мирным путем. Для этого должно быть "прекращение огня и немедленно".