Давить ракеты русских окупантов, выходить на границы 1918 года. Интервью с капитаном Лупаковым

Каков вектор развития войны в Украине? В какую сторону склоняются чаши весов? Несмотря на проблемы с поставками западного оружия, активизацию российской оккупационной армии, украинские Силы обороны в "плюсе". Однако этот "плюс" дается очень высокой ценой. И вопрос здесь не только в недостаточной помощи союзников, но и в наших внутренних проблемах. В частности, в том, что уникальные изобретения украинских военных конструкторов, например те, которые могут "давить москальские ракеты", до сих пор не реализовались в формате массового производства.

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Для успеха на поле боя Украине нужны люди, оружие и мотивация власти. Но стоит говорить о восстановлении Украины не только в границах 1991 года, но и в границах, закрепленных Берестейским миром в 1918 году. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков.

– Мы часто обсуждаем события на фронте, произошедшие за последние дни или недели. Но можете ли вы оценить, куда движется эта война в целом, по какому вектору? В частности, учитывая состояние военной помощи Украине, активизации действий врага и тому подобное?

– События однозначно развиваются в положительном для нас векторе, но очень и очень тяжело и кровопролитно для нас, для наших защитников, в связи с тем, что не хватает оружия. Оружие – самое главное, чего сегодня не хватает нашим защитникам.

Нет достаточного количества снарядов, ракет, средств РЭБ. Практически люди лишены возможности нормально воевать. И это самая большая проблема. Ну и с мобилизацией у нас, к сожалению, есть проблемы с некомплектностью.

Было бы у нас нормальное количество людей в армии, достаточно оружия, мы бы давно вышли не только на границы 1991 года, но и на границы 1918 года. Это наши истинные границы, о которых никто почему-то не хочет говорить.

Напомню, что в 1918 году Россия подписала с Украиной временное соглашение о перемирии с четко определенными границами (речь идет о Брестском мире – мирном соглашении, подписанном 9 февраля 1918 года между Украинской Народной Республикой с одной стороны и Германской, Австро-Венгерской, Османской империями и Болгарским царством с другой стороны, – Ред.). Об этих границах мы и должны говорить сегодня. Но для этого нужны люди, оружие и, прежде всего, желание власти.

– Вы упомянули о западном оружии. Мы видим, с какими сугубо политическими проблемами сегодня столкнулись США, наш самый большой партнер. В то же время Европа существенно активизировалась в плане поддержки Украины. Считаете ли вы, что, по сути теоретически, Украина могла бы иметь успех в этой войне в ситуации, когда нам будет помогать только Европа, без США?

– В 1918 году нам помогли только Германия и Австрия. 30 апреля 1918 последний москаль был выбит за пределы границ Украины, о которых я сейчас говорю. Если, кроме Германии и Австрии, будет вся Европа, да еще США, то вообще будет хорошо. Но это должна быть военная помощь в том объеме, который достаточен для реальной победы над агрессором.

В свое время Украина производила самые большие самолеты и все остальное, а сегодня вынуждена закупать их по всему миру. Прямо сегодня в Украине наши кулибины создают уникальные беспилотники, которые не может задавить москальский РЭБ, но массовое производство до сих пор не организовано. Обещали 100 тысяч беспилотников. Где они?

Выпустили 100 тысяч "детских" БПЛА, которые москаль в мгновение ока сажает, цепляет на них свои гранаты и отправляет нам в ответ. Надо говорить именно об этом. Ведь оружие должно быть качественным, оно должно побеждать оккупанта. А делать оружие ради оружия, игрушек ради… Нам это не нужно. За такое "оружие" мы платим жизнями своих героев.

– О каких именно беспилотниках вы говорите?

– У нас много разных вариаций и вариантов. Союз офицеров уже год подчеркивает, что наши талантливые конструкторы разработали станции управления ракетами. Ракет нет, а станции стоят. Эти станции нужно просто доработать и использовать как станции РЭБ, давить москальские ракеты, беспилотники и т.д.

Но мы сегодня воюем с собственной властью. Не так страшны московские вши, как украинские гниды.

– В сети также озвучивается мнение о том, что якобы Украина может выиграть в войне просто находясь в состоянии эффективной обороны. Например, если армия Путина не сможет продвигаться ни на один метр, это фактически обнуляет планы Путина, лишает его перспектив в этой войне. И в итоге Путин фактически проигрывает. Соглашаетесь ли вы с такими оценками?

– Это москальская пропаганда. Это что-то вроде того, что было в 1941-42 годах. Два года отступали, но накапливали силы, накапливали оружие от своих союзников, а затем перешли в контрнаступление и закончили войну победой в Берлине.

Следовательно, сегодня нельзя говорить только об обороне. Даже активная оборона подразумевает наступление, а для наступления нужны люди, оружие и желание.

– Считаете ли вы, что в ближайшие месяцы, в ближайшее полугодие, украинские Силы обороны будут иметь возможность пойти в эффективное наступление?

– Я думаю, как только закончатся политические баталии в Европе и США и пойдет реальная активная военная помощь Украине, эффективное наступление украинской армии также станет реальным.