Давление Китая, погода и бобры: генерал СБУ назвал, что останавливает наступление РФ на Украину с севера

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун считает, что страна-агрессор Россия в ближайшее время не совершит наступление на наше государство с территории Беларуси. По его словам, этому есть несколько доказательств.

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В частности, как он сказал в эфире "Суспільного" 22 января, в первую очередь на российский и белорусский режимы сейчас оказывают давление власти Китая.

Каждый день проходят разговоры министерства иностранных дел Беларуси с послом Китая, с дипломатом постоянно консультируются.

Ягун считает, что непризнанный президент РБ Александр Лукашенко хочет найти альтернативу российскому диктатору Владимиру Путину. Представитель СБУ отметил, что Лукашенко понимает: ни России, ни Путина за ним однажды может не стать, поэтому он ищет поддержку других государств.

Китай является важным партнером для Минска, это государство вложило значительные средства в экономику РБ. До начала российского вторжения в Украину, а возможно и несколько лет назад, Пекин пытался использовать Беларусь как одну из важных транзитных стран.

"Но Беларусь оказалась на одной стороне с РФ. Как они собираются из этого выходить, это отдельная история. Но то, что Китай играет свою игру, это однозначно", – убежден генерал.

Кроме того, наступлению россиян из Беларуси будет мешать теплая погода. Из-за аномально теплой зимы, бобры начали перекрывать реки – это повлекло за собой разлив воды. В частности, это происходит на некоторых участках западной Украины – в Волынской, Ривненской, Житомирской областях.

"Речь идет о десятках, а иногда и сотнях километров, которые залиты водой. Там не то, что наступать, там пройти невозможно", – отметил Ягун.

Также украинские войска после 24 февраля активно готовились к любым сценариям, в том числе новому наступлению из Беларуси, поэтому в западных областях проводились активные фортификационные работы. К ним приобщались даже местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер ГНСУ Андрей Демченко отметил, что на сегодняшний день угроза наступления на Украину со стороны Беларуси расценивается как маловероятная из-за недостаточного количества сил и средств противника. В то же время, она существует и от агрессора можно ожидать чего угодно.

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