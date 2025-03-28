Давление усилилось: Россия активизирует штурмовые действия на Запорожском направлении, – Волошин

Ситуация в Запорожском направлении продолжает обостряться. Российские войска наращивают там давление на позиции сил обороны.

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Это происходит на фоне попыток РФ укрепить свои позиции перед возможными переговорами о прекращении огня или перемирии. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер сил обороны юга Владислав Волошин.

Он подчеркнул, что Запорожье было и остается важным с точки зрения геополитики регионом для России. Это подтверждается активизацией оккупантов на Запорожском направлении с целью укрепить свои позиции перед возможными переговорами.

"Россияне хотят получить как можно больше форы или больше продвинуться дальше в Запорожской области. Если будут иметь возможность, даже выйти на админграницы", – отметил Волошин.

Он добавил, что ситуация на юге Украины и, в частности, на Запорожье становится все более напряженной из-за усиления боевых действий.

Россияне на направлении накопили силы и бросают в штурмы малые группы пехоты – так же, как делают это на других направлениях. Тактика дает оккупантам результат, прежде всего на Ореховском и Гуляйпольском направлении. И в марте – и особенно в последние дни – количество таких атак значительно выросло.

Напомним, о том, что оккупанты активизировались на юге, в ВСУ заявляли еще, например, две недели назад. Так, россияне не оставляют попыток вернуться на правый берег Днепра. Они пытаются высадиться на островах и у Антоновского моста.

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