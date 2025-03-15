Оккупанты активизировались на юге: в ВСУ рассказали о коварных намерениях врага

На южном направлении фронта россияне активизировались и ситуация становится сложнее. В частности, войско страны-агрессора проводит все больше и больше штурмов.

Видео дня

Такое заявление сделал спикер сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона. Он отметил, что россияне не оставляют попыток вернуться на правый берег Днепра.

"В частности, они пытаются высадиться на островах. Вчера также была попытка высадиться у Антоновского моста", – сказал он.

Волошин добавляет, что этому способствуют заявления руководства страны-террориста и улучшение погодных условий.

"Количество ударов и штурмов увеличивается ежедневно. На Херсонском направлении враг начинает активизироваться. В частности, ситуация обостряется также на Запорожском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях", – сообщил представитель.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины оттеснили русскую армию от трассы Покровск-Константиновка. Ситуация в данном районе улучшилась благодаря ужесточению контратак со стороны украинских защитников.

Напомним, Силы обороны на Покровском направлении уже более двух месяцев успешно сдерживают наступательные действия врага. Несмотря на постоянные штурмы, русским оккупантам не удается добиться значительных продвижений. Противник активно привлекает бронированную технику, которую украинские бойцы эффективно обезвреживают.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба ВСУ 15 марта, нашим защитникам за минувшие сутки удалось снизить численность российской оккупационной армии на 1180 захватчиков. Также уничтожены десятки единиц техники и вооружений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!