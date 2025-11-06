Давления на Москву недостаточно: Зеленский рассказал о последствиях новой атаки РФ на Украину и призвал Запад действовать. Фото

Российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры и гражданских свидетельствуют о том, что давления Запада на агрессора еще мало. Кроме этого, пришло время принять решение о замороженных активах РФ.

Об этом утром в четверг, 6 ноября, заявил президент Владимир Зеленский, рассказывая о ночных и утренних ударах захватчиков по нашей стране. На своем Telegram-канале глава государства отметил, что противник применил 135 ударных беспилотников.

Под сильными ударами была, в частности, Днепропетровщина. Из-за обстрела города Каменское пострадали восемь мирных жителей, враг повредил обычный жилой дом, инфраструктуру железной дороги.

"Оперативно сработали наши спасатели: пять человек удалось спасти из-под завалов. Спасибо", – написал президент.

Оккупанты также атаковали Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области. "Цели – наша критическая инфраструктура, все, что работает на обычную мирную жизнь. Где это нужно, работают все необходимые службы, восстанавливают и помогают людям", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул: давления сейчас недостаточно, если россияне продолжают бить по энергетике и гражданским.

Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы США и Европа, "Группа семи" продолжали совместную санкционную и тарифную работу, ограничивая финансы страны-террориста.

"Москва наконец должна осознать серьезность Европы к самозащите", – уверен Зеленский.

Также важно наконец принять решение относительно российских активов, замороженных на Западе."Политическая воля уже есть, и мы рассчитываем на оперативную реализацию технического решения. Абсолютно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны. Спасибо всем, кто работает ради мира", – написал он.

Дополняется...