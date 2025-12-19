Давно бьет оккупантов: впервые раскрыт вид массовой украинской крылатой ракеты 'Барс'. Фото и видео

Производство в Украине и использование по врагу крылатых ракет "Барс" уже действительно имеет массовый характер. В частности, зафиксированы случаи, когда одновременно по врагу запускалось более 100 только "Барсов".

Об этом сообщает, ссылаясь на собственные источники, Defense Express. Издание отмечает, что четких данных о характеристиках ракеты еще нет, "кроме дальности в 700-800 км, а также понимание что боевая часть "Барса" измеряется в десятках килограммов".

Как выглядит "Барс"

До последнего времени, кроме украинских защитников, никто не видел ракету "Барс" вблизи. Но "этот пробел закрыл Музей российско-украинской войны" в Национальном университете обороны Украины, отмечает профессиональное издание.

В Defense Express также сделали видео с запуском этой ракеты с наземной пусковой установки с помощью ракетного ускорителя.

Детали украинской ракеты

"Можно обратить внимание на использование уже довольно классического решения с размещением малогабаритного реактивного двигателя сверху над фюзеляжем. Это решение позволяет упростить конструкцию ракеты и иметь возможность относительно легко заменять поставщиков двигателей не подвергаясь необходимости перепроектирования фюзеляжа", – отмечают эксперты.

"Барс" создан по классической схеме: это "среднеплан с размахом крыла около 2 метров, и имеет двухплоскостной хвост". Фюзеляж из композитного материала состоит из минимального количества деталей.

"Это действительно должно ускорить производство. В конце концов именно такая особенность этого дальнобойного средства поражения называлась сразу. В то же время, кто именно производитель и разработчик "Барса", до сих пор остается неизвестным", – отмечают в издании.

Эксперты предполагают, что боевая часть "Барса" "в лучшем случае составляет около 100 кг".

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года официально обнародовали информацию, что в Украине создали новую ракету-дрон "Барс". Она стала продолжением работы украинских разработчиков над этим принципиально новым классом ракет и пополнила перечень уже существующих ракет-дронов, среди которых – "Паляница" и "Пекло".

По словам министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, новая ракета-дрон под названием "Барс" в Украине была создана еще в 2024 году на частном предприятии. Технические характеристики изделия до сих пор держат в тайне.

