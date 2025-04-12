У Украины появилась новая ракета-дрон 'Барс': характеристики пока в секрете

В Украине создали новую ракету-дрон "Барс". Она стала продолжением работы украинских разработчиков над этим принципиально новым классом ракет и пополнила перечень существующих ракет-дронов, среди которых – "Паляниця" и "Пекло".

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О появлении нового оружия, о котором ранее не сообщалось, рассказал министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин на брифинге "Украинское оружие-2024". В то же время, технические характеристики ракеты-дрона "Барс" пока держат в тайне.

По словам министра, новая ракета-дрон под названием "Барс" в Украине была создана в 2024 году.

"У нас появились такие крылатые ракеты и класс новых принципиально ракет, как ракеты-дроны. Это "Паляниця", это "Пекло", это "Рута", это "Барс", – рассказал Сметанин.

О "Барсе", названном министром среди новых разработок, ранее не сообщалось.

В комментарии LIGA.net в Минстратегпроме подтвердили, что "Барс" – это новая украинская ракета-дрон. Ее характеристики пока держат в секрете. Нет в открытом доступе и изображений нового оружия.

По словам Сметанина, еще в 2023 году Украина производила только крылатые ракеты "Нептун". Однако через год спустя украинские разработчики создали "очень много новых изделий", которые обеспечили в 2024-м в восемь раз больший объем производства, чем в предыдущем году.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может производить системы ПВО и ракеты к ним. Для этого, по его словам, необходимы четкие политические шаги со стороны партнеров – в частности, предоставление лицензий и перенос части производства на украинскую территорию. Остальные предпосылки для развертывания такого производства в Украине есть.

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