Даже не прячутся: оккупанты на левобережье Мариуполя приступили к строительству военной базы. Фото

Российские оккупанты начали возводить военную базу в захваченном Мариуполе на Донетчине. Под казармы для военных преступников они выбрали место прямо на берегу Азовского моря.

Видео дня

Примечательно, что враг уже даже не прячется. Кадры, снятые "Мариупольским сопротивлением", опубликовал советник мэра украинского города Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что военную базу оккупанты строят в центре Левобережного района. На снимках видно, что там уже разровняли и подсыпали участок, с которого открывается вид на море и терриконы за разрушенной "Азовсталью".

"Вместо домов мариупольцам – база для россиян. Все логично. По бесчеловечной российской логике", – отметил Андрющенко.

Он также добавил новое видео из того же Левобережного района Мариуполя, которое демонстрирует заявленное агрессором "восстановление" города и "подготовку" к отопительному сезону.

На кадрах показаны целые мертвые микрорайоны с российской иллюзией жизни и восстановления.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агерсор Россия отдала на разграбление кадыровцам металлургический комбинат имени Ильича в оккупированном Мариуполе. Установлено, что его взяли под контроль люди, близкие к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!