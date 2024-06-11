'Даже не успел сказать 'гойда': в ВСУ показали эффектное поражение склада БК оккупантов. Видео

Украинские воины нанесли очередной эффектный удар по российским захватчикам. На этот раз они высадили в воздух вражеский склад боеприпасов.

Эффектную "демилитаризацию" обеспечил дрон, запущенный воинами 63-й отдельной механизированной бригады. "Взрывные" кадры были опубликованы в Telegram-канале подразделения.

"Сумасшедший прилет от дрона 63 ОМБр – вражеский склад боеприпасов даже не успел сказать "гойда", – описали зафиксированные на видео события в 63 ОМБр.

На кадрах зафиксировано, как оператор направляет дрон в один из тоннелей в насыпи под автомобильной дорогой. Как только БпЛА "ныряет" в отверстие – происходит мощный взрыв и из тоннеля вырывается столб огня и дыма.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники уничтожили два укрытия оккупантов и живую силу врага на Северском направлении. Метко и эффектно отработали воины из бригады "Помста".

Чтобы обеспечить непрерывность "демилитаризации" оккупантов, пограничники днем используют FPV-дроны, а ночью – тяжелые ударные бомберы VAMPIRE.