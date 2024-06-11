Работала бригада "Помста": пограничники уничтожили два укрытия оккупантов и живую силу врага на Северском направлении. Видео
Украинские пограничники продолжают наносить урон российским захватчикам. Так, на Северском направлении во время одной из "охот" операторы дронов из бригады "Помста" нанесли удары по двум вражеским укрытиям и уничтожили восемь захватчиков.
Днем для атак они использовали FPV-дроны, а ночью тяжелые ударные бомберы VAMPIRE. Видео поражения показали в Государственной пограничной службе Украины.
"Дроны пограничников бригады "Помста" ликвидировали 8 оккупантов и уничтожили 2 вражеских укрытия на Северском направлении. Днем по позициям противника работают FPV-дроны, а ночью – тяжелые ударные бомберы VAMPIRE.
Такое "дежурство", пояснили пограничники, "обеспечивает круглосуточную работу по уничтожению оккупантов и их позиций".
Напомним, ранее пограничники поразили состав БК и два укрытия оккупантов в Серебрянском лесу. Для ударов по россиянам защитники использовали БПЛА.
Кроме того, пограничники показали ночную охоту на врага на Запорожском направлении.
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