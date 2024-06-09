Отработали сбросами: пограничники показали ночную охоту на врага в Запорожском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать оружие, технику и живую силу российских оккупационных войск на нашей земле. Так, недавно защитники продемонстрировали кадр охоты на врага на Запорожском направлении.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. На нем защитники показали, как во время разведки днем обнаружили вражескую огневую позицию.

После этого ночью бойцы отработали по позиции оккупантов с помощью сбросов с дронов.

"Кадры ночной охоты пограничников на Запорожском направлении. Обнаружив вражескую огневую позицию, бойцы отработали по цели сбросами", – пишут пограничники.

Напомним, ранее в сети показали, как на Покровском направлении украинские воины разбили в упор вражеский БТР вместе с десантом.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области украинские военные на Bradley уничтожили вражеский БТР вместе с десантом.

Напомним, ранее офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко рассказал, как изменилась ситуация в Харьковской области после разрешения на удары по РФ западным вооружением. Несмотря на то, что оккупанты "активно окапываются" и подтягивают резервы, "игра в одни ворота для них закончилась". В настоящее время захватчиков с некоторых позиций отвергли, а в других ситуацию удалось стабилизировать.