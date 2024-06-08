На Покровском направлении украинские воины разбили в упор вражеский БТР вместе с десантом: видео

Украинские военные продолжают успешно уничтожать вражеский личный состав и технику оккупантов на своей земле. Так, недавно на Покровском направлении защитники продемонстрировали, как на БМП Bradley разбили в упор вражеский БТР вместе с десантом.

Видео опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. Как отметили воины, вражеский БТР прорвался в находящийся под контролем ВСУ населенный пункт.

Поэтому экипаж БМП Bradley Сил обороны был вынужден мгновенно реагировать на вражеский прорыв и бить по врагу в упор.

По сообщению Сухопутных войск, оккупанты не сбавляют темпа штурмовых действий, сосредоточив основной напор на Покровском направлении.

Здесь враг пытается продвинуться в глубь нашей территории. Воины 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают не менее трех боевых бригад РФ. Имея огромные резервы живой силы, оккупанты быстро пополняют значительные потери и снова бросаются в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту.

Напомним, накануне, 7 июня, украинские воины отминусовали 1210 оккупантов и 199 единиц техники в сутки. В частности, были уничтожены 9 танков и 9 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 1 средство ПВО и 59 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 68 единиц автомобильной и 10 специальной техники.

Ранее сообщалось, что на южном направлении фронта Силы обороны уничтожили два российских "Панциря". Кроме того, был отминусован командный пункт оккупантов.