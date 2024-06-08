'Игра в одни ворота закончилась': военный рассказал, как изменилась ситуация в Харьковской области после разрешения на удары по РФ

Российские оккупанты в Харьковской области "активно окапываются" и подтягивают резервы, хотя "игра в одни ворота для них закончилась". В настоящее время захватчиков с некоторых позиций отбросили, а в других районах ситуацию удалось стабилизировать.

Об этом рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко. Он подчеркнул, что ситуация в Харьковской области начала меняться именно после предоставления разрешения использования западного оружия по территории РФ.

"Россияне поняли, что игра в одни ворота закончилась и голы начали забивать уже им. Они уже начали чувствовать это на себе, на логистических путях и местах дислокации их сил. Они боятся, и потому сейчас просто терроризируют местное население, а именно город Волчанск, город Харьков. Они их просто стирают ФАБами и КАБами, бьют по гражданской инфраструктуре", – отметил Кожубенко.

К сожалению, американское разрешение касается только целей, расположенных неподалеку от украинской границы. Именно поэтому уменьшить количество авиаударов по Харьковщине не удается: свои авиабомбы Россия хранит гораздо дальше.

Что касается прямых боестолкновений, Кожубенко считает, что отбросить врага от Волчанска возможно.

"Сейчас ситуация на Харьковском направлении стабилизировалась. Противник нормально получил по шее. На некоторых направлениях, непосредственно в районе обороны бригады "Рубеж", противник был отброшен. На некоторых позициях ситуация сейчас стабилизировалась. Противник понял, что он этот каток не тянет и поэтому начал активнее окапываться", – отметил украинский защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении за минувшие сутки было лишь две безуспешные атаки захватчиков в районе Волчанска. Предварительные потери агрессора на этом направлении за 7 июня – минус 101 оккупант (погибшими и ранеными), пять артсистем, 41 БПЛА, семь автомобилей и пусковая установка для беспилотников. Также поражен 31 блиндаж и место хранения боеприпасов.

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