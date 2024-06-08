Потери позиций не допущены: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте и назвали самое сложное направление

В Украине 7 июня (по состоянию на 22:30) произошло 85 боевых столкновений. Наиболее горячая обстановка остается на Покровском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной вечером в 835-е сутки полномасштабной войны. Общую ситуацию военные охарактеризовали как напряженную, но контролируемую.

Украинские защитники продолжают "решительно давать отпор попыткам российских оккупантов продвинуться в глубину нашей территории, наносят им эффективное огневое поражение, истощая по всей линии боевого столкновения".

В пятницу, 7 июня, Силы обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава ВС РФ, один пункт управления, боеприпасы и станцию ​​радио-электронной борьбы.

Страна-агрессор за этот период осуществила две ракетных атаки (с применением шести ракет) и 39 авиационных ударов (52 КАБ), задействовала 461 дрон-камикадзе. Также враг совершил более 2450 обстрелов из артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На Харьковском направлении было две безуспешные атаки захватчиков в районе Волчанска. Наши воины продолжают меры по усилению оборонных позиций и рубежей.

Предварительные потери агрессора на этом направлении за 7 июня – минус 101 оккупант (погибшими и ранеными), пять артсистем, 41 БПЛА, семь автомобилей и пусковая установка для беспилотников. Также поражен 31 блиндаж и место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили семь атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Дружелюбовка и Грековка. По состоянию на 22:30 продолжался бой у Андреевки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении количество боестолкновений увеличилось до девяти. Россияне пытались продвинуться в районах Тернов, Новосадового, Торского, Серебрянского леса. Все атаки отбиты, потери позиций не допущены.

В течение дня на Северском направлении ВС РФ совершили два безуспешных штурмовых действия в районе Белогоровки. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Краматорском направлении агрессор семь раз пытался атаковать украинских защитников в районах Калиновки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки. Все попытки были отбиты.

Сложная ситуация на Покровском направлении. Враг и дальше ищет слабые места в обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Продолжались бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола. "Принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника", – заверили в ГШ ВСУ.

Предыдущие потери России на этом направлении за пятницу составили почти 200 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены три боевых бронированных машины, три автомобиля, одна единица специальной техники.

На Кураховском направлении количество боев увеличилось до 16. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка. 13 атак отбиты Силами обороны. На 22:30 продолжались битвы у Красногоровки и Парасковеевки. Ситуация напряженная. Принимаются меры по недопущению продвижения врага.

На Времевском направлении россияне пытались завязать бои у Урожайного и Старомайорского. Штурмовые действия противника потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении российский агрессор четырежды атаковал наши подразделения вблизи населенных пунктов Копани и Малая Токмачка. Удачи не имел.

На других направлениях ситуация без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июня Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 53 вражеские цели (пять ракет и 48 дронов-камикадзе Shahed-131/136). В ночь на 8 июня Россия снова запустила по нашей стране дроны.

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