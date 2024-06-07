По Украине распространяется воздушная тревога: оккупанты запустили 'Шахеды' с северного направления

Вечером в пятницу, 7 июня, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее причиной стало то, что враг снова запустил свои дроны-камикадзе типа Shahed, в этот раз – с северного направления.

Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу из-за "Шахедов" объявили для Сумской и Харьковской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны Украины во время массированной комбинированной атаки РФ ночью 7 июня уничтожили 53 цели. В частности, на счету защитников пять сбитых ракет и 48 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.

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