Пограничники поразили склад БК и два укрытия оккупантов в Серебрянском лесу. Видео

Украинские пограничники нанесли удары по российским оккупантам в Луганской области. В Серебрянском лесу они поразили склад БК и два укрытия захватчиков.

Для ударов по россиянам защитники использовали БПЛА. Подробности рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Операторы беспилотников Mavic постоянно проводят аэроразведку вражеских позиций и отрабатывают по целям сбросами с БПЛА. На этот раз луганские пограничники обнаружили и уничтожили полевой склад с боеприпасами и два укрытия противника", – отметил Лысогор.

Напомним, согласно данным Генштаба, накануне, 8 июня, ВСУ обезвредили 1270 оккупантов. Также было уничтожено 236 единиц вооружения, в том числе 60 артиллерийских систем, 26 танков и 26 боевых бронированных машин, два РСЗО и два средства ПВО россиян.