ВСУ обезвредили 1270 оккупантов и 60 артсистем врага за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины накануне уничтожили 236 единиц вооружения и военной техники захватнической российской армии. Во время боев также ликвидировали и ранили по меньшей мере 1270 ее личного состава.

С начала полномасштабной войны на украинской земле обезвредили уже около 518 560 военнослужащих ВС РФ. Данные о потерях врага по состоянию на 9 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки бойцы обезвредили 60 артиллерийских систем (всего 13 593), 26 танков (7869) и 26 боевых бронированных машин (15 131), две РСЗО (1097) и два средства ПВО (836) войск агрессора.

С неба защитники приземлили 37 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 10982). На земле сожгли еще 78 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 18 562), пять – спецтехники (2253).

Кроме этого, Силами обороны на сегодняшний день уничтожено 2277 крылатых ракет, 357 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодка ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, экипаж БПЛА 73-го морского центра ССО поразил с HIMARS место скопления оккупантов и их военной техники на юге. В результате удара российские захватчики понесли значительные потери.

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