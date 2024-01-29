De Paris avec amour. Rachysty, allez en enfer: в сети показали украинский Су-24М с крылатой ракетой SCALP-EG. Фото

В сети опубликовали фото бомбардировщика Су-24 Воздушных сил Вооруженных сил Украины с подвешенной под крылом дальнобойной крылатой ракетой SCALP-EG. Это вооружение украинским воинам было передано Францией.

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Кадры опубликовали на странице в социальной сети Х (ранее Twitter) OSINTtechnical в понедельник, 29 января. На ракете видна надпись с "приветом" для российских оккупантов.

Там написано: De Paris avec amour. Rachysty, allez en enfer, что переводится: "Из Парижа с любовью. Рашисты, идите к черту".

О передаче этих крылатых ракет Украине президент Франции Эммануэль Макрон объявил в начале июля 2023 года. Уже через месяц было известно о первом применении SCALP-EG на фронте в Украине.

Одним из вопросов относительно передаче Украине этих ракет было то, как их можно будет адаптировать для использования с советских бомбардировщиков. Тогда очевидным вариантом было, что для решения этого вопроса специалистам поможет опыт по Storm Shadow. Чтобы интегрировать их в украинские Су-24, в качестве "вставки" инженерами были использованы специальные пилоны от списанных ударных самолетов Tornado.

Скорее всего, аналогичное решение адаптировали и для французского варианта ракет, потому что такой же пилон можно увидеть и под Су-24, имеющим у себя под крылом SCALP-EG.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский лично подписал ракету SCALP-EG, переданную Украине Францией. На боеприпасе, который защитники государства отправят как "подарок" российским оккупантам, появилась красноречивая надпись "Слава Украине!".

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