Действительно ли без военного билета нельзя будет устроиться на работу и посетить врача: разъяснение юриста

В Украине военнообязанные мужчины при плановой госпитализации в больницу должны предоставить военный билет. Медучреждение обязано сообщить в ТЦК о пребывании на лечении потенциальных призывников.

Соответствующее разъяснение предоставил юрист, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько в комментарии сайту Pro Деньги. Хотя он добавил, что с ургентных пациентов, конечно, не потребуют указанный документ.

Отмечается также, что без военного билета станет тяжело и в других сферах жизни. В частности, мужчинам "не светит" официальное трудоустройство, или наоборот – обретение статуса безработного, учеба и даже женитьба.

Это подтвердила и адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко. По ее словам, у украинцев действительно имеют право просить предоставить военный билет. Но в то же время сам военнообязанный имеет право решить, предоставлять его или нет.

"Даже при отсутствии военного билета в регистрации брака не откажут. Во время регистрации брака происходит изменение гражданского состояния и об этом сообщается ТЦК. Но это не влечет такого последствия, что военкомат сразу берет повестки и бежит к мужчине домой, чтобы ее вручить. Это не одно и то же", – сказала Анищенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Этой осенью мобилизации в Украине могут подлежать несколько групп мужчин. В военном командовании страны говорят, что прежде всего для доукомлектации армии нужны люди с боевым опытом – штурмовики, артиллеристы. Также есть потребность в специалистах из разных сфер.

– На Волыни мужчина получил повестку, но в указанную дату не явился на место сбора призывников. В суде он объяснил свою неявку тем, что в тот день пас коров.

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