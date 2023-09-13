Усилят ли мобилизацию в Украине осенью, какие есть виды повесток и кому могут вручить повторно: разъяснение

С началом масштабного российского вторжения в 2022 году в Украине было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В июле 2023 года депутаты Верховной Рады большинством голосов в седьмой раз продлили их сроком на 90 дней – с 18 августа по 15 ноября, поэтому осенью призыв в Вооруженные силы Украины продолжится.

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В военном командовании отмечают, что, прежде всего, для доукомлектации армии нужны люди с боевым опытом, но также есть потребность в специалистах из других сфер. OBOZREVATEL рассказывает о нюансах мобилизации осенью, какие виды повесток существуют и могут ли их вручить повторно.

Кого могут мобилизовать уже в сентябре 2023 года

Осенью мобилизации могут подлежать следующие группы мужчин:

– в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения и имеют военный опыт;

– в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения и не имеют военного опыта;

– в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с военного учета, однако признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Другие категории мужчин и женщин до 60 лет могут вступить в ряды ВСУ добровольно.

В военном командовании страны говорят, что прежде всего для доукомлектации армии нужны люди с боевым опытом – штурмовики, артиллеристы. Также есть потребность в специалистах из разных сфер: водителях, IT-специалистах, связистах для выполнения разнообразных задач, в частности в штабах.

Какие виды повесток бывают

Законом в Украине предусмотрено четыре вида повесток. Однако в период военного положения призыв на срочную службу не осуществляется. С 1 сентября 2023 года военнообязанные могут получить следующие виды повесток:

– для уточнения учетных данных, которые выдаются для обновления и уточнения информации о состоянии здоровья личности, составе семьи, местах работы и других данных;

– на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), которые подписывает начальник военкомата и которая требует пройти медицинское освидетельствование. Вместе с ней выдается специальная карта исследования и медицинского обследования, куда должно быть внесено заключение ВВК;

– мобилизационное распоряжение – выдается военнообязанному после того, как медкомиссия признала его пригодным для военной службы.

Военнообязанным не могут лично выдавать повестки о прохождении ВЛК, поскольку процедура уточнения данных предусматривает возможность представления документов для получения отсрочки от мобилизации, если такие документы имеются.

Кому могут вручить повестку повторно

В случае если военнообязанный не явился в ТЦК после получения первой повестки, ему могут вручить ее повторно. Кроме того, после начала полномасштабной войны некоторые мужчины получили повестку или по собственному желанию пришли в ТЦК, но до сих пор не были призваны. Тем, кого ВВК сочла пригодным и кто не имеет оснований для отсрочки, могут снова вручить повестку.

Также по закону все военнообязанные в течение семи дней после изменения любых учетных данных должны сообщать о них ТЦК. Речь идет об изменении места жительства, работы, семейного положения и т.д.

Таким образом, повестку могут выдать снова как для повторного прохождения ВВК (если прошло больше года от прохождения осмотра), так и для проверки персональных данных или обстоятельств отсрочки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За игнорирование повестки в Украине грозит административная и уголовная ответственность. Каждый случай рассматривается индивидуально, отмечают юристы.

– С 1 октября 2023 года на воинский учет в Украине должны встать женщины-медики: врачи, медсестры, стоматологи, акушерки и фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет.

– Могут ли для вручения повестки останавливать авто, читайте в материале по ссылке.

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